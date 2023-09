La 'rajada' de Kepa contra el proyecto del Chelsea

El actual portero blanco critica el modelo de club construido por Todd Boehly en Stamford Bridge Kepa desvela que Tuchel le llemó y estuvo muy cerca de salir este verano con destino al Bayern

Kepa Arrizabalaga es feliz en el Real Madrid, y más todavía después de poder salir, aunque sea como cedido, del eterno avispero que es el Chelsea bajo el errático mando de Todd Boehly.

El arquero emitió un veredicto de condena sobre el 'proyecto' de más de mil millones de euros del propietario estadounidense de los 'blues', y reveló que Mauricio Pochettino "me dijo que jugaría" antes de quedarse con Robert Sánchez, otro motivo para su salida.

Mauricio Pochettino le dijo al portero vasco que quería que se quedara en el Chelsea, pero Kepa afirma que dejó el club este verano después de desilusionarse con el proyecto de Todd Boehly, añadiendo que sentía la necesidad de un cambio de aires.

El cancerbero llegó cedido al Real Madrid el mes pasado para suplir al lesionado Courtois, y ya se va asentando en la meta merengue. En declaraciones a la Cadena COPE, Kepa criticó veladamente el gasto excesivo de Boehly y admitió que no tuvo que pensárselo dos veces antes de dejar el Chelsea.

"Sentí que era hora de cambiar de escenario", dijo. "Quería quedarme, pero sentí que el proyecto en el Chelsea no era el correcto".

Y es que los londinenses han gastado más de mil millones de libras en jugadores desde que Boehly tomó el control del club el año pasado, con gastos desorbitados como los fichajes de Enzo o Caicedo (más de 240 millones de euros entre ambos).

El ritmo de rotación ha sido igualmente frenético en el banquillo, donde Mauricio Pochettino es el tercer técnico del Chelsea en seis meses después de que Thomas Tuchel y Graham Potter fueran despedidos.

El Chelsea pagó 80 millones para fichar a Kepa procedente del Athletic de Bilbao en 2018, la suma más alta jamás pagada por un portero, pero gastó 25 millones de libras para traer a Robert Sánchez procedente del Brighton este verano.

Kepa explicó que Pochettino quería que se quedara después de permitir que Edouard Mendy abandonara Stamford Bridge, pero el español sintió que necesitaba un cambio.

"Sí, fue muy rápida la decisión de ir al Real Madrid", dijo en 'Marca'. "Es cierto que Pochettino quería que me quedara y me dijo que iba a jugar, que confiaba en mí, pero pensé que un cambio me vendría bien, quería un cambio. Thomas Tuchel me llamó antes, y estábamos a punto de ir a Múnich".

Sin embargo, la perspectiva de reunirse con Tuchel en el club bávaro pronto se desvaneció cuando el Real Madrid dio a conocer su interés.

"Cuando el Madrid te llama, todo cambia. Mi fichaje se cerró en apenas unas horas y un par de llamadas", ha indicado el arquero.