Kepa: "Si te llama el Real Madrid, no hay nada que pensar"

Kepa Arrizabalaga ha llegado al Real Madrid casi por casualidad tras la lesión de Courtois y de momento, sin estridencias, está respondiendo al reto. En enero de 2018 su futuro ya parecía vincularse al Real Madrid, pero Zidane lo evitó. Años después surgió de nuevo la oportunidad y esta vez la operación salió adelante cuando ya estaba a punto de fichar por el Bayern:"Cuando te llama el Real Madrid poco tienes que pensar", resume el portero madridista en una entrevista concedida a MARCA.

A punto de viajar a Múnich y de repente tuvo que cambiar el destino a Madrid: "Sí, fue muy rápido. Es verdad que en el Chelsea Pochettino quería que me quedase y me decía que iba a jugar, que confiaba en mí, pero yo pensé que un cambio me vendría bien. Me apetecía un cambio. Me llamó Thomas Tuchel. Estábamos cerca de ir a Múnich. Por circunstancias como la lesión, desgraciadamente, de un compañero, se dio la posibilidad y...aquí estoy".

Tuchel no confiaba en él para el Chelsea y sin embargo lo llamó para el Bayern: "Sí, bueno también es verdad que aunque con él no jugué, la llamada refuerza un poco que un entrenador, que en una primera etapa no hayas jugado del todo con él, luego te reclame o te quiera en su equipo, esto te hace sentir bien".

La inesperada llegada al Real Madrid significaba cumplir un sueño: "Sí, fue todo bastante rápido. Una gran alegría y un reto apasionante.No me puse en la situación de pensar en lo que había pasado años atrás. Me dije, joder que se puede dar. Analicé el momento porque fue rápido, fue tomar decisiones rápidas y tener que decidir rápido. Tampoco hubo demasiado que pensar, me apetecía mucho".

Pero el Bayern también es un gran equipo: "Al final el Real Madrid es el Real Madrid. Cuando te llama el Real Madrid pocas cosas hay que pensar".

Kepa reconoce que llevaba años soñando con la posibilidad de jugar en el Real Madrid: "En las tres últimas temporadas, con el Chelsea, nos habíamos enfrentado al Madrid y siempre al llegar giraba a la izquierda, al vestuario visitante, y tenía ganas de girar a la derecha, al vestuario local. Había jugado ahí con la selección, pero hacerlo con el Madrid en el nuevo Bernabéu fue un placer. El estadio es espectacular, el ambiente es tremendo y ya he podido vivir la primera remontada. El partido se nos complicó. El Getafe es un equipo que defiende muy bien y se les puso el partido de cara con el gol y tuvimos que remar hasta el final".

Kepa ya se siente integrado a Madrid y al equipo: "Sí, estoy muy bien en el equipo. Ya conocía a bastantes compañeros. Me siento muy bien en la ciudad, la conocía también. Creo que la adaptación al volver a España es mucho más fácil".

Kepa guarda una buena relación con Courtois y Lunin: "Coincidimos todos los días salvo el de la operación y un par que estuvo en casa. Estamos en cada día de trabajo en Valdebebas, hablamos todos los días, nos saludamos, nos cruzamos. La posición de portero es un poco especial, normalmente juega uno y convivimos mucho tiempo, trabajamos juntos con el entrenador de porteros en un trabajo específico. Siempre he tenido buena relación con los porteros. Cuando he jugado y cuando no. La competencia sana es buena para el equipo. La competencia, el empujarse el uno al otro, el dar la mejor versión de cada uno es bueno para el equipo y creo que así vamos a hacer".

El portero de Ondárroa asegura que no le ha sorprendido lo que está haciendo Bellingham: "Sí, la verdad que el inicio que ha tenido ha sido espectacular. Yo lo conocía, no tanto como ahora en plan de convivir, pero sí de coincidir cuando era un jugador muy joven en el Birmingham. Luego el año pasado en Champions nos enfrentamos al Borussia Dortmund y él estaba allí como máxima amenaza. Sorprende un poco la edad que tiene, la madurez que tiene y cómo se comporta en el campo".