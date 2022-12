Rafa Nadal, sobre Mbappé: "Ojalá que le pueda ver en el Madrid en el futuro"

Rafa Nadal se pronuncia sobre Mbappé por el Real Madrid y sobre España durante el Mundial "Cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas", explicó el tenista pese a ser del Real Madrid

Rafa Nadal habló de su 2022, el año que le espera, su paternidad, Francis Roig, pero también sobre España y el Real Madrid, como aficionado y amante del fútbol, en una entrevista para el Diario AS.

Rafa Nadal nunca ha escondido su pasión por el fútbol y su amor al Real Madrid. Le preguntaron sobre el posible fichaje de Mbappé por los merengues, y afirmó que "ojalá que le pueda ver en el Madrid en el futuro. A mí me gustaría que Kylian estuviera este año, pero aun así, el Madrid está en una posición de privilegio en todas las competiciones, jugando un fútbol para mí fantástico".

El tenista se mostró ilusionado con su equipo, y cree que "el Madrid tiene un equipazo, con un entrenador que sabe gestionar todo de la mejor manera posible".

Como amante del deporte, en la final del Mundial "iba con el espectáculo, porque desgraciadamente España se fue en octavos", explicó el tenista que lloró cuando Messi marcó el tercer gol para Argentina en la final del Mundial de Qatar.

No por ser simpatizante de Argentina, sino "por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo".

Con el torneo del Open de Australia en el horizonte, Rafa Nadal admite que "lo único malo es que los primeros dos partidos que jugaré en la United Cup son muy difíciles" (Norrie y Kyrgios). Para el tenista, el Open de Australia es el primer objetivo importante, igual que coger ritmo de entrenamientos, ya que Nadal siempre quiere estar bien, "y cuando me lesiono no lo estoy".

Nadal habla también de las críticas que ha recibido, con gente que le ha querido enterrar y acabar con su carrera. "En cuanto al tema mediático, siempre lo he llevado bien en ese sentido. A nivel deportivo, no me quejaría nunca de una crítica".

Quién ya no seguirá en la carrera de Nadal es Francis Roig, que tomará un nuevo camino. En su lugar, entrará Gustavo Marcaccio, el entrenador de su mejor amigo. Sobre el nuevo fichaje, el tenista afirma que es "algo que estimula al resto del equipo", y ambos están muy ilusionados.

Una de las fechas más importantes para Rafa en este 2022 fue el nacimiento de su hijo, un hecho que también le ilusiono mucho. "Tengo una mujer que es valiente y siempre me ha ayudado en todo lo que he podido y más, y siempre me ha animado a seguir", explica el tenista que, finalmente, pudo ver el nacimiento de su hijo y disfrutar con su familia.

Siendo padre, el de Manacor "necesito organización, más que antes (para seguir con su vida profesional), y en eso estoy. Poco a poco las cosas se van organizando".