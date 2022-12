Rafa Nadal: “Alcaraz puede marcar una época”

Nadal considera es “histórico” que dos españoles estén como uno y dos del mundo y elogió a Carlitos “Sigo siendo feliz jugando a tenis. Estoy con la ilusión de empezar una temporada nueva”

Empieza una nueva temporada y un año más Rafa Nadal estará ahí, compitiendo entre los mejores y con el número dos del ranking de la ATP campeando al lado de su nombre a sus 36 años. Estrenará el año en su nueva condición de padre y un un claro rival a batir, nada menos que el joven tenista Carlos Alcaraz, actual número 1 y amigo del manacorí, quien le ha visto crecer como tenista y como hombre estos años en el circuito.

El primer objetivo de ambos será el Open de Australia, el Grand Slam con el que básicamente se inaugura el año pero se marcharán antes a Oceanía para la disputa de la United Cup 2023 y tener tiempo para preparar la primera gran cita de la temporada tenística.

En una entrevista llevada a cabo en El Larguero de la Cadena SER, Rafa no dudó en comentar el hecho histórico de que dos españoles lideren el ranking ATP y habló maravillas de Alcaraz: “Que los dos mejores del mundo seamos españoles es algo histórico que hay que disfrutar mientras dure. Carlos tiene mucho más margen que yo para mantenerse ahí, estoy feliz por él y considero que puede conseguir cosas muy importantes y marcar una época”, aseguró el balear, convencido del futuro brillante que le espera al murciano en quien muchos ven un digno sucesor del propio Rafa.

El tenista mallorquín, quien en algún momento de la temporada pasada se planteó seriamente la retirada cuando volvieron a aparecer lesiones serias, confesó que una vez superadas y de nuevo a pleno rendimiento físico está más que convencido de seguir por lo menos un año más en el circuito: “Siempre contesto con naturalidad. No lo sé, no sé lo que puede pasar mañana. Pero sé que sigo siendo feliz haciendo lo que hago. Estoy con ilusión de empezar una temporada nueva. Luego el físico, la cabeza y los resultados marcarán. Soy un competidor y disfruto con eso. La gente se cree que soy un obsesionado de ganar y ganar. Y no, soy un obsesionado de competir”, explicó con sinceridad.

"Respecto a la Davis, en mi mundo ideal me gustaría jugar una última vez y despedirme"

En cuanto al cambio de capitán de la Copa Davis y la entrada en el cargo de David Ferrer, Rafa aseguró que: “Ante todo, hay que darle las gracias a Sergi Bruguera, nos ha llevado a grandes resultados. Ahora viene otra época con David. Hemos compartido muchísimo. Respecto a la Davis, soy consciente de que me quedan pocas opciones, pero en mi mundo ideal me gustaría jugar una última vez y despedirme. Pero hay un calendario y no sé lo que va a pasar. El hecho de jugar en España, con un equipo muy completo, es una motivación extra. Pero la motivación por jugar por tu país siempre ha sido máxima. Pero los años pasan”, reconoció.

Nadal defenderá el título en el Open de Australia, pero reconoce que Novak Djokovic, que podrá competir este año tras ser el gran ausente en 2022 por negarse a vacunarse contra el coronavirus, es uno de los grandes favoritos:“Evidentemente, alguien que ha ganado 9 veces un torneo, es un candidato. Pero hay muchos jóvenes que aprieta y son torneos abiertos”, advirtió.