Polémica por un insulto racista a un asesor de Vinicius antes del Brasil-Guinea

Un amigo personal y asesor de Vinicius, Felipe Silva, ha acusado a un guardia de seguridad del estadio de haberle dicho “Manos arriba, esta es mi pistola” mientras sacaba un plátano de su bolsillo Desagradable y lamentable suceso justo antes de un partido preparado, precisamente, para escenificar la lucha contra el racismo

Antes del encuentro amistoso entre la selección brasileña y Guinea enmarcado en la campaña ‘Com Racismo Nao Tem Jogo’ (Con el racismo no se juega), un amigo personal y asesor de Vinicius, Felipe Silva, ha acusado a un guardia de seguridad del ‘rebautizado’ Stage Front Stadium, estadio del RCD Espanyol, de haberle dicho “Manos arriba, esta es mi pistola” mientras sacaba un plátano de su bolsillo.

El incidente, del que han informado varios medios de comunicación brasileños, ha sido trasladado a la policía. El asesor del jugador del Real Madrid ha pedido las imágenes de las cámaras de seguridad y, según el periodista Rubén Cañizares, cuando acabe el compromiso irá a comisaría a presentar una denuncia.

Vinicius Junior's friend, Felipe Silva, was arriving for the match in Spain, when he was approached by a security guard, who took a banana out of his pocket and reportedly said: "Hands up, this one is my pistol for you"



