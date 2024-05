El plan del Borussia Dortmund para los penaltis contra el Real Madrid

Este sábado se disputa la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund (21:00 horas) en Wembley. Los blancos parten como claros favoritos para alzar su 15ª Copa de Europa, pero los alemanas no renuncian a sus opciones de dar la campanada. Incluso si tuviese que ser pasados los 90 minutos de juego reglamentarios.

De hecho, desde Alemania ya analizan la posibilidad de decantar la final en la tanda de penaltis para decidir el ganador de la presente edición de la Champions League. Sobre ello, han hablado algunos futbolistas del Borussia Dortmund.

“Ya lo hemos discutido internamente. No tendría que entrenarlo. Me resulta difícil, pero a algunas personas les viene bien. Para mí en realidad es un poco diferente. Lo hago lo más simple posible: simplemente voy y disparo. Esto siempre me ha funcionado hasta ahora. No pienso mucho en eso”, argumentó Julian Brandt.

Así pues, él podría ser uno de los candidatos a lanzar una pena máxima en una hipotética tanda de penaltis y 'Bild' amplía la lista con los siguientes nombres: Emre Can, Marcel Sabitzer, Niclas Füllkrug, Marco Reus, pero también Mats Hummels y Jadon Sancho estarían listos; mientras que Adeyemi se habría 'borrado'.

Ahora bien, no todos están preparados para soportar la presión de ejecutar un lanzamiento desde los once metros. “Difícil. No soy el lanzador de penaltis y muchos compañeros ya han dicho que se sienten cómodos. Pero si me preguntan, no puedo decir que no", explicó Nico Schlotterbeck.