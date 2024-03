La opinión de Baraja sobre Vinícius

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este viernes que espera que Vinícius llegue a Mestalla "a defender a su equipo, el Real Madrid", y que "solo se hable de lo deportivo", después de que el año pasado denunciara insultos racistas por parte de la afición del Valencia.

Baraja, en una rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid, dijo que tras esa situación racista, el Valencia se ha mantenido "firme" en lo que consideran "justo", no generalizar sobre la afición del Valencia, pero que esa situación les ha servido "para aprender, incluido a Vinícius".

"Esta situación nos ha servido para aprender, incluido a Vinícius. Lo que quiero es que se hable de lo deportivo, esto es lo que me gustaría a mí, porque aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir a todos para aprender y centrarnos en lo deportivo", resaltó el técnico del Valencia.

"Ya lo comenté en su momento. Todos sabemos que hubo tres personas que insultaron y enseguida estuvieron puestas a disposición del Valencia para atajar la situación", apuntó Baraja, que, no obstante, criticó que "ese comportamiento de tres personas no justifica que se tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de algo que no es".

Así, aseveró que la afición del Valencia no tiene que "demostrar nada", porque ya ha demostrado "un comportamiento ejemplar durante toda su historia" y reivindicó la labor del club, que ayudó a la Policía a identificar a las personas que habían insultado al brasileño.

Baraja comentó que Vinícius es un "magnífico jugador y querrá hacer un buen partido", pero que sus futbolistas intentarán "minimizar sus cualidades, que son muchas".

Por último, pidió a los aficionados "que responda como lo hace" e incidió en que Mestalla apretará "pero siempre desde el respeto a todas las razas, a la diversidad y a lo que representa esta afición. Es una oportunidad de volver a demostrar la afición que somos".