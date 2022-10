Ancelotti borra a Hazard del mapa como hizo con Bale

Ante Osasuna acabó con todos los delanteros que tiene para remontar, seis, menos con el belga, que no apareció Es el jugador 18 en las preferencias del italiano que ya prefiere a Asensio y a Mariano que han jugado menos que él

Carlo Ancelotti recurrió a todos los delanteros que tiene para intentar remontar ante Osasuna menos Hazard. El Real Madrid acabó jugando con Benzema, Vinicius, Rodrygo, Mariano, Asensio e incluso Valverde pero no el belga. Para el italiano ha pasado a ser su séptimo delantero, incluso por detrás de Asensio y Mariano, que llevan menos minutos que el ex del Chelsea, pero que acabarán jugando más ante la falta de confianza de Carletto sobre un jugador que debería marcar las diferencias.

Con la lesión de Benzema, Ancelotti eligió a Hazard para ser su sustituto. Un falso nueve donde no se siente a gusto. Lo puso ante el Celtic en Glasgow cuando se lesionó Karim y marcó un gol. Fue titular en el siguiente partido ante el Mallorca, pero lo quitó en el minuto 59 con 1-1 en el marcador. Cuando se fue, su equipo remontó para ganar 4-1. Desde entonces, Hazard ha estado tres partidos consecutivos en el banquillo sin jugar ni un minuto. Ni los dos compromisos seguidos con su selección (130’ en total) han servido para que el italiano siga dándole continuidad para que adquiera ritmo. Tampoco le favoreció que se filtrara un video en el que se le ve de fiesta después de jugar con Bélgica en los que tampoco convenció a nadie.

CASTIGADO EN EL BANQUILLO

Muy mal lo tiene que estar viendo Ancelotti en los entrenamientos para que le castigue de esta forma. Ante los rojillos prefirió poner a Mariano que al jugador más caro en la historia del club. Un Mariano que no cuenta para el futuro blanco, que acaba contrato en junio mientras a Hazard le queda año y medio de contrato. Ante los de Arrasate, el Madrid necesitaba jugadores capaces de desbordar, pero el italiano prefirió colgar balones a la olla buscando la cabeza del canterano o del que fuese renunciando al fútbol asociación con un Benzema falto de precisión y ritmo.

Hazard ocupa el puesto decimoctavo en las preferencias de Ancelotti, por delante de Asensio y Mariano. Pero en los últimos partidos ha renunciado al belga y está apostando por el balear y el hispanodominicano antes que por él. Un mensaje claro de que no cuenta con él, que no entra en sus planes y que lo ha borrado del mapa por mucho que luego en conferencia de prensa intente protegerlo con buenas palabras. Hazard no cuenta y el Madrid le abre la puerta para que se vaya incluso en enero, aunque será difícil encontrar un ‘primo’ que asuma los 28 millones netos que cobra. Es el nuevo Bale del Madrid.