"Mudryk tiene más argumentos que Vinicius para ganar el Balón de Oro"

Igor Jovićević, técnico del Shakhtar, elogió al ucraniano en una entrevista para el programa Play Fútbol Matizó que el brasileño lleva más tiempo en la élite y el status no es comparable en la actualidad

El entrenador del Shakhtar Donetsk, Igor Jovićević, apuntó que la flamante estrella del Chelsea, Mykhaylo Mudryk, es un potencial ganador del Balón de Oro: "Puede llegar hasta donde quiera. Su ambición es ilimitada y tiene facultades para serlo".

El croata, que ha sido una figura importante en su explosión ofreciéndole un contexto que le permita brillar desde el costado zurdo, reconoció que el joven extremo tiene más y mejores condiciones que Vinícius: "Tiene más argumentos ofensivos que Vinicius. No se puede comparar porque Mudryk está en primer año y Vinicius lleva varios años al máximo nivel, pero tiene una potencia descomunal".

En esta línea, el técnico señaló que "es capaz de hacer cosas que Vinícius no"; y no solo por su cualidades futbolísticas, sino también por su ambición: "Tiene una ética de trabajo increíble: él entrena cuando todos descansan. Siempre quiere perfeccionar su disparo y dice que quiere ser el mejor del mundo. Tiene una mentalidad ganadora prodigiosa: contra eso no puedes hacer nada".

Mudryk puso tablas ante el Celtic | TELEFÓNICA

Otra joya más para el Chelsea

Mudryk ha llegado a Stamford Bridge en un traspaso que ha dejado 100M€ en las arcas del club ucraniano y que ha hecho temblar los cimientos de la Premier: los de Graham Potter doblegaron al Arsenal en su negociación y se aseguraron una de las joyas del fútbol continental. Con 22 años, su potencial futbolístico es inagotable.

El atacante ya ha participado en dos encuentros con el Chelsea, ambos resueltos con empate a nada, y fue titular en el último ante el Fulham. Internacional con Ucrania, el natural de Krasnograd quiere ganarse cuanto antes la confianza del técnico inglés.