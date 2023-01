Oficial, Mykhailo Mudryk al Chelsea

El futbolista de 22 años firma por ocho temporadas y media con el conjunto londinense Un jugador habilidoso con mucho ritmo, se forjó rápidamente una reputación como uno de los ataques más peligrosos de Europa

Ahora sí. El Chelsea ha hecho oficial el fichaje de Mykhailo Mudryk y pagará al Shakhtar Donetsk entre 70 y 100 millones de euros en función de diferentes objetivos.

El futbolista de 22 años firma por ocho temporadas y media con el conjunto londinense, dirigido por el técnico Graham Potter.

"Este es un club enorme, en una liga fantástica y es un proyecto muy atractivo para mí en esta etapa de mi carrera. Estoy emocionado de conocer a mis nuevos compañeros de equipo y tengo muchas ganas de trabajar y aprender con Graham Potter y su personal", ha asegurado Mudryck.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝