Fede Valverde: "Vinicius merece respeto"

El centrocampista del Real Madrid defendió a su compañero: "hacer muchas faltas a un jugador forma parte del juego, otra cosa es cuando se habla de racismo" Reconoció que "antes del Mundial mi rendimiento era bueno, pero después no es el mismo; es el fútbol, hay baches"

El centrocampista Fede Valverde reconoció en la rueda de prensa previa al partido de semifinales del Mundial de Clubes que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Al-Ahly egipcio que su rendimiento ha bajado tras el Mundial y defendió a su compañero Vinicius.

Valverde explicó que la eliminación anticipada de la selección uruguaya "me afectó, porque tenía muchas ganas e ilusión. Te duele porque parece que todo el trabajo que hiciste antes del Mundial no sirve para nada, pero hay que seguir mejorando y aprendiendo que en el fútbol no siempre pasan cosas buenas. Antes del Mundial mi rendimiento era bueno, pero después no es el mismo. Es el fútbol, hay baches. Debo seguir trabajando como antes del Mundial y seguir el camino para ser importante y terminar siendo capitán, que es lo que quiero".

El centrocampista madridista salió en defensa de Vinicius, al que definió como "una persona increíble, con muchos valores. Dentro del campo es diferente, trata de disfrutar el fútbol, como muchos brasileños. Es su forma de ser y hay que respetarla".

FALTAS

Considera lícito que los rivales traten de frenarle con faltas, pero dejó claro que también hay líneas rojas. Según comentó, "siempre digo que hacer muchas faltas a un jugador en un campo forma parte del juego. Tenemos que defenderlo nosotros como compañeros. Otra cosa es cuando se habla de racismo y lo que pasa en los campos, tanta bronca... Es un chico de 22 años. No se piensa que es una persona. Puede tener la edad de cualquier hijo de muchos que están en la grada. El folklore del fútbol es apoyar a tu equipo, pero cuando hay tantos problemas con el mismo futbolista es porque igual tienen problemas en casa y se la toman con un rival. Creo que Vinicius merece respeto".

De cara al Mundial de Clubes, Valverde recordó que "fue mi primer título y es muy especial. A mí me significó muchísimo en mi carrera, es un título bonito. También es muy bonito el camino hasta llegar hasta aquí. Ganar la Champions. Es el final de ese camino. Ojalá termine de la mejor forma. Trato de disfrutar cada día, cada torneo en el Real Madrid. Disfruto jugando esta competición y estoy muy ilusionado por jugar. Estoy entusiasmado".