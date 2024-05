El motivo por el que RAC1 no podrá narrar el partido desde el Bernabéu: "Dice el Madrid..."

La emisora catalana RAC1 ha conseguido una gran popularidad en la capital gracias a sus narraciones de los partidos del Real Madrid en Champions League en las últimas temporadas.

La emisora, abiertamente barcelonista, siempre ha optado por un estilo muy marcado, desde una óptica muy culé, en el que abiertamente no esconden su deseo de que los blancos caigan derrotados.

Esta manera de contar los partiods es algo que no gusta demasiado en las redacciones de Madrid, que contratacan con noticias y audios de las narraciones cada vez que el Madrid gana y acaba con las ilusiones de los periodistas de RAC1.

Pues bien, parece que los principales diarios de información deportiva que siguen al Real Madrid no son los únicos que no disfrutan de las emisiones de RAC1, y es que el propio club ha 'vetado' la presencia de los periodistas de la emisora de Barcelona con el pretexto de falta de espacio en la tribuna de prensa del nuevo Bernabéu:

"Hoy no estaremos en el Bernabéu. Por 3r año consecutivo, el Madrid no nos acredita en partidos de 1/8, 1/4 ni 1/2 de Champions. Dice el Madrid que no hay espacio. A los partidos de fuera tampoco hemos ido, dependemos de ellos y nunca hay sitio. Es la explicación oficial. Haremos el partido igual", escribe en su cuenta personal de Twitter Damià López, periodista encargado de las narraciones del conjunto de Ancelotti.