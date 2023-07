Mendy es el elegido para hacer caja en el Real Madrid

El lateral francés, que esta temporada no ha tenido muchos minutos, no cuenta para Ancelotti y se busca hacer caja con el No es el único defensa que podría salir del club blanco este mercado

El Real Madrid se ha dejado cerca de 108 millones de euros en fichajes este verano. Concretamente el club blanco ha pagado 103 por Bellingham, 4,5 por Fran García y 500.000 euros por la cesión de Joselu. Mientras tanto, las salidas de Marco Asensio, Benzema, Mariano y Hazard han sido de lo más discretas, ya no solo en lo deportivo sino también en lo económico, y es que no han dejado ni un euro en las arcas del club blanco.

Aparentemente la plantilla del Real Madrid está cerrada en materia de fichajes, a no ser que la pretemporada de algún susto en materia de lesiones o haya alguna sorpresa de última hora como Arda Güler o Kilian Mbappé. Sin embargo está activada la operación salida para deshacerse de jugadores que no tienen muchos minutos y ya de paso conseguir ingresos que de rebote reduzcan masa salarial. La dirección deportiva ha puesto el foco en tres defensas y hay uno que tiene todas las papeletas para salir si llegan ofertas debido a su valor de mercado.

Se trata del lateral izquierdo francés Ferland Mendy. El defensa de 28 años fichado del Olympique Lyon en 2019 por 48 millones de euros, no ha tenido su mejor temporada. Su lesión y el descubrimiento de Camavinga como lateral izquierdo además de opciones secundarias que han ocupado este puesto en momentos puntuales como Nacho o Alaba, deja al francés en una situación comprometida y al Real Madrid en la última oportunidad para hacer negocio con el, ya que su valor de mercado ha disminuído a la mitad según Transfermarkt (de 50 a 25 millones de euros). Pese a que tiene contrato hasta 2025, se prevé que este siga bajando y por tanto ya no haya oportunidad de sacar beneficio. El club blanco escucha ofertas, sobretodo una procedente de Arabia que podría convencerles de su venta.

Precisamente beneficio es lo que no espera sacar el Madrid por sus otros dos defensas que quiere vender, Jesús Vallejo y Álvaro Odriozola. El central quiere seguir en el club blanco una temporada más aunque Carlo Ancelotti no cuenta con el, mientras que por el lateral derecho, la Serie A y volver a la Real Sociedad son sus principales opciones ahora mismo. Pero en caso de venta, sus traspasos se cerrarían ingresando poco dinero: por Vallejo dos millones y cinco por el lateral donostiarra.

Quedan aún dos meses de mercado y todo puede pasar. Desde la temporada 2001-2002, la del fichaje de Zidane, el Real Madrid ha conseguido llevar a cabo almenos una venta que le suponga grandes ingresos: Casemiro, Kovacic o Varanne entre muchas otras, son algunos ejemplos. Veremos si este año continúa la tradición o se rompe la racha.