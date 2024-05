Mbappé, sin fecha de llegada

El Real Madrid no sabe cuándo podrá presentar a Kylian Mbappé y tampoco sabe cuándo se incorporará al equipo una vez que el jugador y el club anuncien el acuerdo para ligar sus destinos. Se espera que lo hagan público tras la final de la Liga de Campeones del día 1 en Wembley. Después, se abre un periodo de incertidumbre, porque no hay fechas hábiles para su puesta de largo como jugador madridista y, tampoco, cuándo se incorporará al depender de si juega o no las Olimpiadas que organiza su país.

Al Khelaiffi y Mbappé tras la final de Copa de Francia / Efe

La estrella francesa jugó el sábado su último partido con el PSG para ganar la Copa de Francia, cerrando un periplo de siete temporadas en el equipo parisino. Ahora se abre una nueva etapa en su carrera y todo apunta a que será jugador del Real Madrid, que anunciará “a su debido tiempo”, aunque todas las previsiones apuntan a que lo hagan después de la final de la Liga de Campeones del próximo sábado en Wembley entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Tras dar ese paso, el club blanco busca fecha para presentarlo a bombo y platillo, pero tiene problemas para encontrar el día de llevarla a efecto.

Concentrado con Francia

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio, por lo que no puede ser presentado por el Real Madrid de manera oficial salvo que el club parisino le dé permiso para hacerlo. Las relaciones entre ambas instituciones no son las mejores, y parece difícil que conceda su autorización para hacerlo y más sabiendo que el club blanco quiere hacer una presentación a lo grande. A partir del 1 de julio, Mbappé estará velando armas con la selección francesa para preparar la Eurocopa de Alemania que da comienzo el 14 de julio.

Mbappé celebra su último título con el PSG / Efe

Francia debutará el 17 de julio ante Austria en el grupo D de la Eurocopa. Deschamps reunirá a los convocados esta misma semana para empezar a preparar el torneo de manera intensiva en Clairefontaine, antes de partir hacia su campamento base en Paderborn el 12 de junio. Los jugadores del Real Madrid Tchouameni, Camavinga y Mendy se sumarán a la concentración después de la final de la Liga de Campeones.

Adiós al PSG

Todo esto supone que Mbappé estará a las órdenes de Deschamps a partir del 1 de julio, por lo que el seleccionador galo debería concederle un día libre para viajar a Madrid y ser presentado antes de desplazarse el día 12 a tierras alemanas. “¿Mi nuevo club? Lo anunciaré a su debido tiempo. Lo mejor es terminar de despedirme. Lo único que quería era acabar bien con mi club. Hay un tiempo para todo. No sé si será antes de la concentración para la Eurocopa. Todavía hay algunos detalles, pero lo más importante es acabar bien aquí”, decía tras su último partido disputado con la camiseta del PSG.

“Cuando uno es futbolista, no se tiene tiempo para ver correr el reloj. En el vestuario, he pensado mucho en los últimos años. Es desgarrador pensar que todo aquí ha terminado. Tengo claro que lo que he tenido aquí nunca lo encontraré en otro sitio. Pero lo que me espera va a ser fantástico”, agregaba haciendo alusión a que el destino que ha elegido también le ilusiona.