El marroquí Brahim empieza a dar problemas al Real Madrid

El Real Madrid se ha mantenido al margen en la decisión de Brahim de acogerse a la nacionalidad marroquí para jugar con su selección. Una elección que no le afectaba al no ocupar plaza de extranjero. Pero Marruecos quiere más y va a pedir al club blanco que lo ceda para los Juegos Olímpicos que se jugarán del 26 de julio y el 11 de agosto de 2024. Brahim no jugó la Copa África, ni jugará la Eurocopa ni la Copa América, por lo que el club se vería obligado a cederlo en mitad del verano.

Brahim se sorprendió del caluroso recibimiento que tuvo en Marruecos / Efe

SIN PRETEMPORADA

Si Brahim está en los Juegos, se perdería la pretemporada del Real Madrid que está previsto se inicie entre el 10 y 12 de julio en Valdebebas y que impedirá que viaje a la gira por Estados Unidos. El marroquí tiene derecho a vacaciones una vez que acabe el torneo para su selección, por lo que su incorporación se retrasaría, aunque renuncie a esas vacaciones y vuelva directo de París al equipo. También retrasarán su llegada los internacionales que estén en la Eurocopa, que se juega del 14 de junio al 14 de julio.

Los calendarios internacionales de Europa no encajan con los de África y eso es un inconveniente para todos los equipos que tienen jugadores de aquel continente. Se pudo ver en la última Copa de África, que privaron a algunos clubes de sus jugadores internacionales. El Madrid no tenía ningún futbolista de aquel continente, pero la decisión de Brahim supone abrir una puerta al choque de calendarios.

MUNDIALITO DE CLUBES

De hecho, se avecina un serio problema en caso de que el primer Mundialito de Clubes que FIFA organizará en el verano de 2025 coincida con la Copa de África, que aún no tiene una fecha definida. En caso de coincidir, el Real Madrid no podría contar con su jugador, que tendría que jugar con Marruecos. Este es el panorama actual que no favorece los intereses deportivos del club blanco, ya que los torneos africanos se suelen jugar en mitad de las temporadas en Europa.

Henry quiere a Mbappé en los Juegos / Efe

No sería el caso de los jugadores europeos que tiene en sus filas, con calendarios de selecciones unificados con los de los clubes. Sin embargo, todos los jugadores sueñan con estar en unos Juegos Olímpicos y los de París están a la vuelta de la esquina. Las selecciones nacionales quieren lucir sus mejores galas y utilizar jugadores de nivel para optar al título aprovechándose de esas tres plazas para mayores de 23 años.

HENRY QUIERE A MBAPPÉ

El primer problema sería Mbappé, que sin saber si fichará por los blancos, Henry ya ha iniciado la guerra contra el club madridista para que se lo ceda y cubrir una de las tres plazas que tiene para los que pasan la edad. También quiere a Camavinga, que está en edad de poder estar en París 2024. Sin embargo, el Madrid no estaría obligado a cederlos si ambos juegan la Eurocopa de Alemania, que concluiría unos días antes de que arranquen los Juegos.

Una situación complicada para el Madrid, que en el caso de Brahim va más lejos por su nueva nacionalidad con el equipo africano. El jugador tiene contrato hasta el 2027, y su explosión esta temporada ha sorprendido a todos, lo que no quiere decir que el club pueda plantearse la posibilidad de traspasarlo. Sobre todo, si recibe una oferta suculenta. El Arsenal podría ser uno de ellos, está dispuesto a apostar por el marroquí y empezar la puja en los 70 millones de euros.