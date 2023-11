El Madrid prepara su próximo golpe de mercado: Alphonso Davies

En Alemania aseguran que los contactos ya se han abierto y existen negociaciones El lateral zurdo ha decidido no renovar y el Bayern le venderá en verano a un año de expirar su contrato

El Real Madrid sigue con su planificación de cara a la próxima temporada independientemente de lo que suceda con Kyllian Mbappé. El club blanco se ha marcado como fichaje estratégico la llegada de un lateral zurdo y el elegido es Alphonso Davies, quien se ha convertido en uno de los mejores especialistas del mundo en el Bayern. Ya hay negociaciones en marcha.

Según apunta el diario 'Bild', el Madrid ya ha contactado con Davies, quien ha renunciado a renovar por el club alemán. Su contrato expira en 2025 por lo que el Bayern puede verse obligado a venderle este verano para ingresar algo de dinero y estarían pidiendo 50 millones de euros, una cifra que en el Madrid aún ven demasiado alta.

Davies es el lateral zurdo indiscutible del Bayern y el club alemán ha hecho todo lo posible por atar su continuidad, pero tienen claro que puede darse un nuevo caso como el de David Alaba, aunque éste llegó al Bernabéu con la carta de libertad. Davies tiene otras ofertas importantes de la Premier pero parece decidido a jugar en el Madrid.

La idea del club blanco es mantener en plantilla a Fran García como recurso en el banquillo. El canterano repescado del Rayo Vallecano se está haciendo un hueco en el once en detrimento de Mendy. El club blanco buscará traspasar al francés, quien ya estuvo en el mercado el pasado verano pero no quiso salir. Ahora parece que no tendrá más remedio.

Davies es un fichaje estratégico para los blancos ya que a sus 23 años de edad tiene un futuro importante por delante. En el Bayern le acabó arrebatando el carril a todos los jugadores que han ido pasando por la izquierda y se ha convertido en un futbolista importante.