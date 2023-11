Leo Messi habla de su retorno al Barça

En una entrevista a 'L'Equipe' explica su regreso frustrado este verano El crack argentino admite que puede ser su último Balón de Oro

Leo Messi quería volver al Barça este verano y así lo afirma en una amplia entrevista a L'Equipe en el que asegura que se intentó volver pero que no fue posible por diversos motivos. " Pude haber vuelto, pero no fue así. Fue algo parecido a lo que sucedió en el 2021. Fue muy parecido al tener que irme a París en el 2021".

El crack argentino indicó que su idea estaba clara. "Pensé en volver al Barça, en mi vida ahí, en retirarme ahí como siempre quise, pero no fue posible". El Barça y el padre de Messi estuvieron hablando de la posibilidad, pero finalmente no hubo operación porque el Barça no podía asegurarle su inscripción por problemas de límite salarial y, finalmente, Leo optó por marcharse al Inter de Miami.

A Messi también le cuestionaron sobre la posibilidad de jugar cedido en el Barça a partir de enero por el parón de los equipos estadounidenses y fue muy cotundente. "No hay ninguna posibilidad".

Sobre el Barça de Xavi, Messi explicó que sigue al equipo y cree que están evolucionando bien. "Evidentemente les sigo como cuando estaba en París. Me parece que el equipo ha evolucionado bien tras la llegada de Xavi, con una mezcla de jugadores jóvenes y más experimentados como Lewandowski o Koundé. Los jóvenes tienen un excelente nivel. Hay un bello equipo y tienen a oportunidad de hacer grandes cosas este año".

El argentino también fue sincero e indicó que "puede ser que este sea mi último Balón de oro", aunque lo más probable es que aún pueda disputar el Mundial del 2026 en plenas condiciones con Argentina.

Curiosamente, se conocieron las votaciones que realizaron los jugadores en el trofeo del Balón de Oro y Messi votó en el trofeo Kopa al mejor joven por Musiala, del Bayern, seguido de Pedri y Bellingham en tercer lugar.