Lío total con Mbappé: El PSG no quiere que anuncie su fichaje por el Madrid

El culebrón Mbappé parece no tener fin. 'Le Parisien' anunció que el entorno del futbolista y el propio jugador habrían comunicado ya de forma interna su negativa a renovar por el PSG y su salida el próximo 30 de junio. En París hay mucho malestar y entienden que su destino está en Madrid, pero no desean que el futbolista explique nada públicamente para que el club no estalle en la fase decisiva de la temporada.

Según las informaciones de 'Le Parisien', el PSG ya tiene claro que va a perder a Mbappé a pesar de sus esfuerzos para renovarle. Las posturas se han ido alejando y la decisión del futbolista es puramente deportiva porque el Madrid solo le pagará la mitad del salario que percibe en París aunque habrá que ver qué prima de fichaje le pone encima de la mesa.

Mbappé y su entorno trabajan ahora en la estratégia de comunicación para desvelar su futuro y puede abrirse una crisis de grandes dimensiones con el PSG. La idea del jugador era verbalizar su salida y anunciar ya su próximo club, pero en París quieren que eche marcha atrás y no hable hasta que el equipo haya finalizado su participación en la Champions. Hay muchas esperanzas en esta competición y no desean que el futuro de Mbappé acabe echándolo todo por la borda.

El PSG llevaba ya semanas haciéndose la idea de que el futuro de Mbappé estaba lejos de París. El silencio del jugador y su entorno a los acercamientos del futbolista hacían presagiar lo peor y los propietarios del club tenían claro que el francés estaba en permanente contacto con el Madrid a pesar de que las dos partes lo desmentían.

La salida de Mbappé va a provocar un auténtico terremoto mediático en los próximos meses y el PSG va a intentar buscar un recambio lo antes posibles. Todas las miradas se centran en Rafael Leao (Milan), aunque no se descarta que haya algún otro golpe para paliar la salida de su estrella.