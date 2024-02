Girona explota: "Así, así, así gana el Madrid"

Gil Manzano, Carlos del Cerro Grande y el VAR privaron al Girona de conseguir una victoria crucial en sus aspiraciones el Liga. El equipo gerundense consiguió un empate contra la Real Sociedad en Montilivi (0-0), aunque pudo llevarse los tres puntos de nos ser por las polémicas decisiones arbitrales.

Mediada la primera parte del encuentro entre el Girona y la Real Sociedad, el equipo gerundense se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Yangel Herrera. El venezolano remató con todo un centro de cucharita de Savinho para enviar el balón al fondo de la red. Sin embargo, Carlos del Cerro Grande, desde la sala VAR, apreció un fuera de juego 40' segundos antes de la acción que acabó en gol a favor del Girona, así que señaló que el tanto era ilegal.

El equipo gerundense no se podía creer lo que estaba viendo. El VAR señalaba un fuera de juego en una acción completamente aislada de la que terminó con el gol de Yangel Herrera. A pesar de los múltiples rechaces de la defensa donostiarra y de reiniciar la acción numerosas veces, la decisión ya estaba tomada.

No fue la única acción polémica del encuentro. El propio Michel terminó expulsado tras reclamar una falta a Savinho: "No me gusta que me expulsen, he protestado de una manera natural. No he faltado el respeto a nadie, me llevo una expulsión que me da mucha rabia", explicó.

Gil Manzano quiso dejar su sello en el partido tras expulsar al entrenador, así que amonestó a Yangel Herrera y a Daley Blind, con el tiempo cumplido, tras protestar el tiempo añadido del encuentro. Ambos jugadores, cruciales para el Girona, se perderán el crucial encuentro contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo sábado.

El público gerundense estalló tras las decisiones arbitrales al cántico de "así, así, así gana el Madrid" que entonaron prácticamente al unísono el público en Montilivi tras ver como a su equipo se le escapaba la victoria de las manos tras la polémica arbitral.