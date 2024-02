Gil Manzano deja al Girona en cuadro para el Bernabéu

Gil Manzano, Carlos del Cerro Grande y el VAR han sido los grandes protagonistas del encuentro entre el Girona y la Real Sociedad. El equipo gerundense consiguió un trabajado punto en Montilivi, aunque pudo conseguir más si no fuese por las cuestionables decisiones del cuerpo arbitral esta noche.

Mediada la primera parte del encuentro, el Girona se adelantó en el marcado gracias a Yangel Herrera, que remató con todo un espectacular centro por banda de Savinho. El venezolano mandó el balón al fondo de la red, aunque Carlos del Cerro Grande, desde la sala VAR, decidió anular el tanto. Un fuera de juego casi 40' segundos antes de la acción, donde se produjeron hasta tres despejes de la defensa donostiarra, fue el motivo de la polémica decisión del cuerpo arbitral.

No fue el único motivo de queja del equipo gerundense. Michel, que protestó una acción contra Savinho en la segunda parte, fue expulsado de inmediato por Gil Manzano. El árbitro no dudó en eliminar al técnico de la ecuación, a pesar de las quejas del técnico después del partido: "No me gusta que me expulsen, he protestado de una manera natural. No he faltado el respeto a nadie, me llevo una expulsión que me da mucha rabia", explicaba.

La decisión implica que el técnico gerundense se perderá los dos próximos partidos con el Girona, duelos decisivos en el Bernabéu y en San Mamés. Michel no podrá acompañar a su equipo en los banquillos, una situación que condicionará las aspiraciones del Girona en sus próximos compromisos.

Yangel Herrera y Blind tampoco estarán

Por si fuera poco, el Girona tampoco podrá contar con Yangel Herrera ni con Daley Blind contra el Real Madrid. El centrocampista venezolano fue amonestado por una entrada temeraria, mientras que el central vio la amarilla una vez terminado el encuentro por protestar a Gil Manzano para incredulidad de los jugadores gerundenses. Jugadores imprescindibles para Michel, que no podrán estar en el Bernabéu con su equipo.