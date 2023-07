¡Kroos habló de su retirada!

El centrocampista del Real Madrid habló sobre cuándo dejará el fútbol en activo "No quiero dejar el fútbol cuando ya no sea el jugador que la gente tiene en mente", apunó

En una entrevista con el canal de televisión alemán 'RTL', el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos se ha abierto sobre la posibilidad de retirarse del fútbol, afirmando que tiene intención de irse cuando todavía esté jugando a un buen nivel y no cuando esté pasado su mejor momento.

El futuro de Kroos había sido un tema de discusión este verano cuando su contrato con el Real Madrid estaba a punto de expirar. Pero el volante de 33 años renovó su contrato por un año más, comprometiéndose con los merengues hasta 2024.

Kroos siempre ha sostenido que no quiere jugar en ningún otro club después del Real Madrid y que colgará las botas cuando sienta que su etapa en el Bernabéu ha terminado.

Así, se especula con que el internacional alemán podría hacerlo después de la próxima temporada cuando expire su contrato.

Hablando sobre la posibilidad de retirarse, Kroos dijo: “Hay uno o dos ejemplos negativos, simplemente no quiero dejar el fútbol cuando ya no sea el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que eso me pase a mí”.

“Quiero retirarme a un muy buen nivel”, añadió el centrocampista germano. Hablando de su futuro inmediato, comentó: “Tengo la sensación de que esta temporada ha ido tan bien como las últimas nueve en Madrid, ¿por qué no debería ir igual de bien la próxima? Sigo disfrutando del fútbol y tengo hambre de títulos”.

Sobre su decisión de firmar una renovación de un año con el Real Madrid, Kroos dijo en broma: “Mi esposa me dejó. Ella me permitió continuar por un año más”.

El mediocampista también reveló una anécdota conmovedora sobre recibir una carta de su abuelo después de renovar su contrato. “Mi abuelo me escribió y me dijo 'gracias por seguir jugando'. Me puso la piel de gallina”.