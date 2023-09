Kimmich, a Rüdiger: "Nunca me lo dices a la cara, siempre lo dices por detrás"

En una docuserie que se estrena este viernes en Amazon Prime, se podrán apreciar numerosos momentos que muestran el pésimo ambiente que reinaba en la Selección alemana durante los entrenamientos del Mundial Una de las secuencias del tráiler muestra un rifirrafe entre Kimmich y Rüdiger durante una de las sesiones de entrenamiento que refleja el debacle interno de la Selección

La Selección alemana lleva dos mundiales consecutivos sin superar la primera ronda de la competición. En el pasado Mundial, de 2022, los germanos vencieron a Costa Rica pero se quedaron fuera por tener peor diferencia de gol que España. Al igual que en Rusia 2018, que también se despidieron en primera ronda. En una docuserie que se estrena este viernes se desvela algunos de los rifirrafes internos que provocaron el debacle de la Selección Alemana en el Mundial de Qatar 2022.

El documental llamado 'All or Nothing', que se publicará en Amazon Prime, se pueden apreciar numerosos momentos que reflejan el pésimo ambiente de que reinaba en la Selección alemana durante los entrenamientos del Mundial. En una de las secuencias que nos muestra el tráiler podemos apreciar el cruce de palabras, no precisamente positivo, entre el centrocampista del Bayern, Joshua Kimmich, y el defensor del Real Madrid, Antonio Rüdiger.

"Nunca me lo dices a la cara, siempre lo dices por detrás. ¿Crees que no juego para el equipo?", le pregunta Kimmich a Rüdiger, medio encarándose con él. A lo que Rüdiger le contesta: “Te dicen cosas, te dan instrucciones...”. Y Kimmich responde: "Siempre me dices 'haz lo que quieras' y después acabas diciéndome todo lo contrario".

La acción no va a más después de la pequeña discusión entre ambos jugadores pero es un claro reflejo de la dinámica interna del 'Mannschaft' durante el Mundial y quizás una explicación más profunda de los malos resultados en las dos últimas participiaciones mundialistas.

El documental, que se estrena este viernes, coincide con el reencuentro de la Selección alemana para preparar los partidos amistosos ante Japón y Francia. Ambos jugadores están convocados para los entrenamientos preparatorios para ambos partidos amistosos y volverán a verse las caras durante esta concentración.

A pesar de tratarse de amistosos, los resultados definirán la continuidad del seleccionador Hansi Flick en el banquillo alemán después de los pésimos resultados de la selección tetracampeona del mundo en el pasado Mundial.