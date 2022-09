Kaká: "Mi mejor recuerdo del Madrid es del día que me iba"

Admite en una entrevista al diario MARCA que, aunque "pueda sonar raro", su mejor recuerdo blanco es en el día de su marcha Sobre el Mundial de Catar 2022 opinó que le gustan mucho los jugadores azulgranas Gavi y Pedri

Kaká atendió al diario MARCA para repasar un poco varios temas futbolísticos relacionados con el Mundial de Catar 2022 y también sobre el Real Madrid, donde su mejor recuerdo con el club blanco es en el momento de abandonar el Santiago Bernabéu.

"Puede sonar raro pero me quedo con el día que se concretó que me iba, porque hablé con Florentino y me dijo que me veían como un grandísimo profesional que había hecho todo lo posible por lograr grandes resultados en el Madrid, pero las lesiones y los pocos minutos que me dio el entrenador no lo permitieron. Eso fue una gran satisfacción porque sentí que tenía abiertas las puertas del club. Por eso nunca me oirán hablar mal del Madrid o de José Mourinho. De hecho, cuando coincidí con Florentino en la final de la Champions en París este mismo año nos fundimos en un abrazo", declaró el exfutbolista brasileño sobre su mejor recuerdo blanco en una entrevista para el diario Marca.

¿Cómo ve a la selección española?

"España tiene un muy buen equipo con grandísimos jugadores aunque son muy jóvenes. Luis Enrique me parece un técnico muy creativo y me gusta mucho Gavi. Pedri tiene también un futuro brillante por delante aunque tengo un cariño especial por Álvaro Morata porque le vi llegar a profesional"

¿Puede ganar el mundial Brasil o Argentina?

"Ojalá pero el fútbol europeo está muy bien. Además tenemos un hándicap y es que con el nacimiento de la UEFA Nations League ya no podemos jugar amistosos contra las grandes selecciones del viejo continente y eso nos resta competitividad porque en Sudamericana, Brasil gana casi todos los partidos. Así es más difícil crecer como selección aunque es verdad que los dos equipos llegan muy bien al Mundial y cuentan con grandísimos jugadores. Me gusta mucho esta Argentina, llega en plena madurez y tiene un gran entrenador. En resumen, tanto Brasil como Argentina tienen grandes posibilidades de ganar este Mundial".

¿Neymar o Vinicius?

"Neymar va a ser el líder de Brasil en Qatar 2022 pero es muy importante que tenga a jugadores como Vinicius a su lado. En el Mundial de 2018, 'Ney' fue el protagonista absoluto pero ahora tenemos a 'Vini', a Raphinha, a Richarlison, a Antony... que no son jóvenes promesas sino realidades. Vinicius, por ejemplo, es una estrella en el Madrid y ha marcado el gol de la última final de Champions. Esto resta un poco de presión a Neymar algo que es muy favorable para nuestros intereses".

¿Jugador favorito?

No sé si es porque tenemos una gran relación personal pero me encanta cómo juega Neymar. Claro que me gusta ver a otros como Mbappé, Messi, Cristiano o el mismo Vinicius pero me quedo con 'Ney'.