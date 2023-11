Bellingham explica cómo su padre Mark le inculcó la admiración por Zidane

Mark Bellingham, policía de profesión, marcó unos 700 goles en las categorías locales del fútbol británico Le insufló el amor por el balón aunque al principio Jude se dedicaba a hacer ramos de flores para su madre en los entrenamientos

Jude Bellingham tuvo como ídolos de la infancia a su padre Mark, policía y auténtico 'killer' goleador en el fútbol de categorías inferiores inglés, a Wayne Rooney o Lee Bowyer, y a Zinedine Zidane, en este último caso también imbuido por la pasión de su padre y su camiseta playera.

En una entrevista concedida a 'L'Équipe' tras conquistar el Trofeo Kopa, galardón que recibió durante la gala del Balón de Oro 2023 que coronó a Aitana y Messi, Jude Bellingham explica qué futbolistas fueron sus referentes cuando dio sus primeras patadas a un balón.

El ahora centrocampista del Real Madrid explica que Admiraba a los jugadores del Birmingham de su ciudad natal, "el equipo que ganó la Copa de la Liga en Wembley (2-1 contra el Arsenal en 2011). Mis héroes fueron Seb Larsson, Craig Gardner, Lee Bowyer. A medida que me involucraba más en esto, papá era el más importante. Después de eso, mis primeros modelos a seguir fueron Wayne Rooney y Steven Gerrard, simplemente porque jugaron en Inglaterra. Y luego, cuando creces, empiezas a ver el partido".

La camiseta de pega de Zidane y los videos de YouTube

Quizás, la parte más divertida es cómo surgió su admiración por Zinedine Zidane. Así lo relata Jude: "Mi padre se compró una camiseta falsa de Zidane en la playa. La llevaba a todas partes, a menudo por casa. Un día le pregunté: 'Por cierto, ¿quién es este tipo?'. Dijo: 'Ve a YouTube y echa un vistazo'. Desde entonces, probablemente no he parado (de ver sus videos). Zidane representaba el jugador que yo quería ser. Tuve la oportunidad de conocerlo durante la final de la Liga de Campeones Real Madrid-Liverpool (1-0, en 2022). Yo era como un niño, con los ojos bien abiertos. Es muy humilde para ser alguien que ha ganado tanto. Tenía una gran presencia. Y, según los compañeros que jugaron aquí a sus órdenes, fue un gran entrenador. Es igual de importante (como jugador y como técnico)".

Bellingham admite que el hecho de portar el dorsal número 5 "es una especie de homenaje (a Zidane), "sin duda. Pero, al mismo tiempo, sigo mi propio camino y es casi como ponérmelo y darle forma a mi manera, haciendo de este número lo que quiero que sea: el actual número 5 del Real Madrid".

Mark Bellingham, el Cristiano Ronaldo local

Jude Bellingham también explica en la entrevista con 'L'Équipe' que su padre Mark que combinó su pasión futbolística con su trabajo como agente en la West Midlands Police, fue uno de sus héroes futbolísticos y el que finalmente le introdujo el gusanillo del fútbol, al igual que a su hermano Jobe.

"¿Tu padre era el Cristiano local? Dicen que marcó más de 700 goles en las divisiones inferiores...", le cuestionan en la conversación. "Sí, nunca me dejó olvidarlo, la verdad es que habla mucho de eso. Incluso cuando marco, siempre dice: 'Sí, pero habría marcado tres o cuatro más'. (Se ríe.) Fue un placer verlo jugar", rememora. "Y además, siempre fue muy bueno interactuando con la gente".

Entrenamientos y ramos de flores...

Jude escribió de niño que su sueño era jugar en la Premier y con los 'pross' de Inglaterra, aunque también admite que al principio le costó engancharse al balón. "Al principio no me gustaba el fútbol. Sé que es increíble porque si alguien me quitara el fútbol ahora me volvería loco. Iba a los entrenamientos y recogía hierba y flores. Hacía pequeños ramos de margaritas para mi madre".

Asegura que no se sintió presionado a decantarse por el fútbol. "Mis padres nunca me presionaron. Mi padre siguió llevándome, pero simplemente me dijo, ya sabes, si quieres jugar al escondite o recoger flores, puedes hacerlo. Y entonces, me enganché... Hablabas de libertad, es algo que tuve en mi infancia. Mis padres nunca me obligaron a hacer nada mientras fuera un buen chico y cuidara de los demás", concluye.