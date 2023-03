Inversión récord del Real Madrid en 2024 por Haaland

Haaland podría salir del Manchester City en 2024 por una cantidad de récord Según afirma el diario AS, el noruego es la prioridad blanca y no escatimarán en gastos

Haaland está destrozando todos los registros en Premier League y también en Champions. El noruego, temido por todos y en el radar de los más grandes podría salir en 2024 por la famosa cláusula, como afirma el diario AS, y el Real Madrid romperá la banca para tratar de convencerlo.

La decisión siempre la tendrá Haaland, aunque el club blanco, para superar el primer escollo del conjunto 'citizen' pondría sobre la mesa una oferta que oscilaría entre los 220 y 240 millones de euros, como explica la información. Una cifra que superaría el traspaso de Neymar al PSG y que lo convertiría en el más caro de la historia del fútbol.

Además, también se apunta que la llegada del ex del Dortmund es independiente a la de Mbappé. El Madrid quiere mantener un año más a Benzema para, en verano de 2024, salir al mercado con todo, ejecutando así una remodelación total que junte al noruego, al francés y a Vinicius en la punta de ataque.

¿Qué pasa con la cláusula?

A su llegada al Manchester City, el noruego se guardó una vía de escape por si las cosas no salían como se esperaba. Lo cierto es que está encantado en Inglaterra y como explicó el periodista Oriol Domenech, la ampliación de contrato de Guardiola hasta 2025 cerraría la puerta a su salida en 2024.

Estos fueron los dos goles de Erling Haaland con el City en Champions contra el Copenhague | TELEFÓNICA

El mismo Pep afirmaba meses atrás que: "No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo".

Según el diario AS, por eso, una cosa no tiene relación con la otra. Es decir, que el técnico catalán siga siendo entrenador de los 'sky blues' no rompe la cláusula del '9', por lo que el Madrid puede explorar la vía de contratarlo al final de la siguiente campaña. No sin antes pagar el precio de récord.

Liberar masa salarial

Esta fecha también podría coincidir con la despedida de pesos pesados del vestuario. Benzema, Modric, Hazard y puede que Kroos, van llegando al final de su etapa blanca y esto liberaría un espacio salarial que se cubriría con la llegada de Haaland y Mbappé, aunque con el francés nunca se sabe.