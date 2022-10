Guardiola habla sobre la cláusula de Haaland

El catalán negó que exista una opción para firmar por el Real Madrid o cualquier otro equipo Sustituido al descanso, el entrenador apuntó que es extremadamente feliz en Mánchester

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró en la rueda de prensa posterior a la goleada (5-0) ante el Copenhague en Champions que Erling Haaland no tiene condiciones en su cláusula: "No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo".

El catalán, que optó por reservarlo en el segundo tiempo de cara a fechas más importantes en el calendario, reconoció que el goleador ha tenido una puesta de largo inmejorable: "Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí. No se trata de dar descanso a los jugadores. Tenemos una plantilla de 20 jugadores, si juegas solo con 11, no tienes 20 jugadores".

El ex entrenador de Barça y Bayern justificó su decisión a la hora de dejarlo en el banquillo tras la reanudación: "Juega muchos minutos, el juego estaba bajo control y Cole Palmer es un excelente jugador y tenía muchas ganas de jugar. Si el juego hubiera estado apretado, Erling habría continuado".

Haaland no tiene fin

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, tan solo necesitó 45 minutos para apuntarse otro doblete, tras el hat-trick logrado ante el equipo de Ten Hag en el derbi de Mánchester. Con estos dos tantos, ya suma un total de 19 goles en sus primeros 12 encuentros como citizen.

El noruego, que llegó a cambio de 60 millones de euros procedente del Borussia Dortmund, es el máximo goleador en la Premier League (14) y también en la Champions League (5). Un goleador que parece no tener fin.