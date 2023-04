Homenaje a los olvidados de Ancelotti ante el Valladolid

Por primera vez Odriozola, Vallejo y Hazard coincidieron en el campo, donde solo faltó Mariano de los invisibles del italiano Vallejo nunca ha sido titular, 4 apariciones de 44 partidos; Odriozola, una vez de cinco jugados y Hazard tres, de ocho

Odriozola, Vallejo, Hazard y Mariano son los invisibles de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Pertenecen a la plantilla, pero rara vez juegan pese a que el italiano solo dispone de 21 jugadores de campo. Un dato que descubre la gestión que está haciendo del proyecto de esta temporada, pese a lo comprimido de un calendario que ha pasado factura al equipo desde que acabó el Mundial por el exceso de partidos y la falta de oportunidades. No contar con los cuatro jugadores mencionados ha cargado la responsabilidad en los otros 17, aunque en unos mucho más que otros.

Ante el Valladolid y con el marcador totalmente decidido, Ancelotti movió el banquillo, pero en esta ocasión no hizo los cambios habituales que hubiesen sido Carvajal, Modric, Valverde e incluso el canterano Álvaro Rodríguez. No los necesitaba. Por eso, hizo un homenaje a tres de los cuatro olvidados, Odriozola, Vallejo y Hazard ya que con Mariano no pudo al estar lesionado. Los tres coincidieron por primera vez en el once en los 44 partidos que llevan disputados los blancos, otro síntoma de lo poco que confía en ellos.

HAZARD, NI UN MINUTO DESDE EL 3 DE ENERO

Refugiado en un marcador holgado, el técnico madridista se atrevió a dar minutos a esos jugadores con los que no cuenta ni por casualidad. Acabó el partido con ‘su camión del pescado’ particular: Odriozola, Vallejo y Hazard, además de suplentes habituales como son Ceballos, Asensio y Lucas Vázquez. Le faltó sacar a Álvaro y Lunin para redondear una noche de reconocimiento a futbolistas cuyo futuro en el Real Madrid es incierto. Lo curioso es que todos cumplieron y estuvieron a la altura de la exigencia, y empujaron para marcar dos goles más y redondear la goleada hasta el 6-0 final.

Vallejo no ha sido titular en toda la temporada. Ha participado en 4 partidos como suplente y ha visto 37 desde el banquillo. Su última aparición fue el 11 de febrero en la final del Mundial de Clubes, cuando el marcador ya era el definitivo (5-3). Odriozola fue titular en Copa ante el Cacereño, y participó en otros cuatro encuentros, el último el 15 de febrero ante el Elche con 3-0 para acabar el partido 4-0. El donostiarra ha estado otros 31 partidos sentado sin jugar. Hazard ha sido titular en tres ocasiones, de los ocho en los que ha participado. Llevaba desde el 3 de enero sin jugar ni un minuto, 20 partidos seguidos en el banquillo de los 29 que lleva a sus espaldas.