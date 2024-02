Hazard: "El Madrid es un club presumido, yo no soy así"

Eden Hazard colgó las botas el pasado verano tras un triste paso por el Real Madrid en el que no dejó de encadenar lesiones. De su paso por el club blanco, en el que estuvo cuatro temporadas, ha hablado en una extensa entrevista en 'France Football'.

Para empezar, ya fue criticado en Madrid porque llegó pasado de peso en el 2019 tras costar 115 millones de euros. "Con el Chelsea acababa de terminar una temporada dura, una de las mejores de mi carrera. Me dije: "Ahora que estoy en el Real, estas son quizás las últimas vacaciones en las que podré disfrutar". Y me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, para que cuando tenía tres o cuatro semanas de vacaciones poder comer barbacoas, beber vino rosado y todo eso. Y eso es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después, en el Real, la cosa salió mal y ya está", explica el jugador belga, que reniega de las dietas cuando se le pregunta sobre su alimentación. "No voy a decir que estaba abusando de la comida. No le prestaba atención. Pero no iba a McDonald’s todos los días. No duras dieciséis años como profesional. No le di ninguna importancia. Me gusta comer, con amigos y tomarnos una copa. Me paso el día antes de un partido comiendo en casa. La dieta apesta, es inútil. Bueno, está bien si quieres jugar hasta los 40. Sabía que ese no sería mi caso".

Y en la entrevista se compara con Cristiano Ronaldo y el culto al cuerpo del portugués. "Si hubiese hecho lo de Cristiano, no habría sido yo. Después de un entrenamiento, sumergirme durante una hora en el baño frío, no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza. Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín. Fue mi recuperación. Si hubiera sido como Cristiano, ese es el ejemplo de buen futbolista, hay otros, me habría quemado. No iba al gimnasio cada tres días, no hacía tres horas de fisioterapia para recuperarme", sentencia.

Hazard, en una acción con la camiseta de su último equipo, el Real Madrid / UEFA

Para Hazard, todos los problemas que tuvo en Madrid llegaron como consecuencia de las lesiones. "El Real es el club más grande de todos. Es complicado jugar. Quizás necesitaba practicar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la instalación de la placa... Vuelvo, tengo dolor, me estoy obligando. Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las heridas. Perdí mi lugar, luego mi confianza, luego mis ganas. Estaba triste por los aficionados, decepcionado por ellos. Cuando llegué, estaban llenos de esperanza. Siento que los he decepcionado. Quiero decirles: ‘Oigan, no es mi culpa, mi cuerpo se rindió. Lo intenté, no funcionó. Lo siento".

El belga explica que no se arrepiente de haber fichado por el Real Madrid, aunque quizá no fuese un club para él. "Desde pequeño fui seguidor de Zidane. Estaba Zidane, entonces me gustaba el Real. El Bernabéu es especial. El Real Madrid es un club diferente, es un club un poco presumido y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me convenía, en comparación con otros clubes. Pero era mi sueño. No podría detener mi carrera sin venir aquí".

Solo Messi es mejor que Hazard

Y por último, comparaciones entre él y otros futbolistas. Piensa el belga que solo Messi es mejor que Hazard. "Messi es quizás el único. Disfruté viéndole en el Barcelona, menos hacia el final, pero es el más grande de la historia. Inigualable, imposible quitarle el balón. Cristiano es un jugador más grande que yo, pero, en términos de fútbol puro, sinceramente, no creo que fuera mejor que yo. Neymar, tal vez. Después, no más fuertes que yo, pero, en el Real, tienes a los mejores, Benzema, Modric, estaban arriba, Kroos, De Bruyne respiran fútbol. Ya no veo mucho fútbol, solo a mi hermano, el Anderlecht, mis amigos. El VAR es una mierda", concluye.