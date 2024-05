Serrat: "Gracias a todos los que habéis hecho posible SPORT"

Joan Manuel Serrat es otro barcelonista insobornable. Desde pequeño, su padre le inculcó la pasión por el fútbol. Su gran ídolo fue Ladislao Kubala, sin olvidar a jugadores como Joan Segarra, el Gran Capitán, Ferran Olivella o Josep Maria Fusté.

El ‘Noi del Poble Sec’ siempre ha mantenido que “nací del Barça” y, en cualquier escenario en el que ha actuado, ha proclamado su barcelonismo. Y cuando coincidía una de sus actuaciones con un partido de su equipo, lo primer que hacía cuando bajaba el telón era interesarse por el resultado. En Catalunya se informaba con SPORT.

El cantautor catalán mandó este emotivo mensaje con motivo de nuestro aniversario: “Cada vez, desde hace 45 años, y cada día, pasaba por delante del quiosco y le decía al quiosquero: “¡Dame la biblia!”. Me la pasaba, me la ponía debajo del brazo y me iba a desayunar. Sport ha sido mi hoja, no la hoja dominical, sino la hoja cotidiana con la que he comido unos extraordinarios bocadillos de embutido y con ella he tenido una información, evidentemente, muy aproximada a mi sentimiento durante muchos años. Gracias a todos los que habéis hecho posible Sport desde entonces, gracias a todos los que lo siguen haciendo posible ahora y, venga, adelante. ¡Visca el Barça!”.

Serrat es hincha del Barça desde pequeño y siempre que ha podido ha estado al lado de los jugadores y la entidad. En una ocasión aseguró que “lo más grande es la unión entrañable y afectiva que mantiene con su pueblo”.

El cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y guitarrista, ha demostrado con hechos su barcelonismo. Uno de los más destacados, interpretar el Cant del Barça en el acto inaugural del Centenario de la entidad azulgrana, el 28 de noviembre de 1998 desde el centro del Camp Nou, antes de un partido de Liga contra el Atlético de Madrid.

El 1 de noviembre de 1972 disfrutó de un privilegio al alcance de muy pocos: defender la camiseta barcelonista, y como delantero centro, en un partido entre exjugadores del FC Barcelona y del Real Madrid celebrado en el coliseo azulgrana e impulsado por Radio Nacional de España con fines benéficos. Ese día cumplió uno de sus sueños: jugar al lado de Ladislao Kubala. Una lesión en el entrenamiento del día anterior lo privó de jugar al cien por cien, pero Serrat se sintió futbolista, y futbolista del Barça, por unos minutos. Otras acciones del cantautor para con el conjunto de sus amores fue dedicar una canción al equipo de las Cinc Copes (1980) y a Kubala (1989).