Florentino Pérez no hará experimentos con el sustituto de Ancelotti

Los indisimulados coqueteos de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el previsible aterrizaje del italiano en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de la selección brasileña, en 2024 no han sentado nada bien en las oficinas del Santiago Bernabéu. La situación, además, ha obligado al club blanco a preparar el eventual relevo del italiano.

Teóricamente, el club madridista tiene un año por delante para buscarle sustituto. Tres nombres encabezan la lista de candidatos. Y los tres son viejos conocidos de Florentino Pérez, presidente madridista: Zinedine Zidane, José Mourinho y Xabi Alonso. El máximo dirigente blanco no quiere experimentos, como ya ocurrió en los últimos relevos que se produjeron en el banquillo.

Los dirigentes madridistas no están contentos con la forma en la que Ancelotti está gestionando todo este asunto, pese a que el técnico haya filtrado a algún medio que aún no ha negociado formalmente con la CBF y que no dará ningún paso en este sentido hasta el próximo mes de enero, seis meses antes de que finalice su contrato con el Real Madrid.

Las dudas que dejó la gestión del italiano en algunos tramos de la temporada han reaparecido ahora en la planta noble del Bernabéu. Se suman al malestar por las noticias que llegan procedentes de Brasil, que aseguran que Ancelotti se ha comprometido ya con la CBF para convertirse en el seleccionador brasileño a partir del verano de 2024.

No puede descartarse ningún escenario a día de hoy, aunque Ancelotti tenga un año más de contrato con el Real Madrid.

Paralelamente, el club madridista se ha puesto a trabajar para planificar el teórico relevo del italiano en previsión de lo que pueda ocurrir. Y en la lista que maneja Florentino Pérez solo figuran personas de su máxima confianza.

Su opción preferida pasa por apostar por un técnico con una gran proyección como Xabi Alonso, aunque no puede descartarse que finalmente recurra a Zidane, como ya hizo en su día tras los ceses de Julen Lopetegui y Santiago Solari, o incluso a Mourinho. En el caso del portugués, primero tendría que recibir el visto bueno del madridismo tras el convulso final de su etapa como técnico madridista.