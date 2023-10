Fede Valverde prefiere el clásico Peñarol-Nacional porque el Barça-Real Madrid "es más fácil de jugar"

Destaca a Toni Kroos como el mejor centrocampista que ha visto Asegura que el mejor cebador de mate de la selección uruguaya es el azulgrana Ronald Araujo

El polivalente jugador del Real Madrid, el uruguayo Fede Valverde, ha asegurado que prefiere el clásico entre Peñarol y Nacional antes que el clásico FC Barcelona-Real Madrid porque "es más fácil de jugar".

El jugador madridista, en una entrevista concedida a Ezequiel Consevik, en el mundo de YouTube llamado Ezzequiel, con 645.000 seguidores, y reproducida por el sitio web de Ovación, ha recordado sus inicios y que, en Uruguay, su equipo es el Peñarol, que defendió la temporada 2015-16.

También ha asegurado en una serie de preguntas y respuestas rápidas que el mejor centrocampista que ha visto es su compañero Toni Kroos y que el mejor cebador de mate de la selección uruguaya es el azulgrana Ronald Araujo.

Preguntas y respuestas rápidas

Idolo de chico: Kroos.

El mejor en tu puesto hoy: Modric.

¿Kroos o Modric?: Me mataste... Pero me tengo que mojar... Va, Kroos.

Mejor equipo del mundo: Real Madrid.

Mejor equipo de Sudamérica: Peñarol.

Qué es peor, ¿perder una Copa Libertadores contra tu clásico rival o descender?: Las dos horribles.

¿Pajarito o halcón?: Difícil... Me quedo con Pajarito. Fue el apodo que me vio crecer como futbolista.

Describe tu juego con una palabra: Energía.

¿Mayor virtud?: Golpeo.

¿Mayor defecto?: Cabecear.

¿Cuánto piensas que vale tu pase?: Tiro para arriba, cien.

¿Mayor logro?: Mi familia.

¿Sueño pendiente?: Ganar algo con Uruguay.

¿Cuánto pesa la Champions?: Nada, hay que ganar muchas.

¿Más de dulce o amargo?: Amargo.

¿Quién es el mejor cebador de mate de la selección uruguaya?: Ronald Araujo.

Un jugador europeo del Madrid que le guste el mate: Alaba.

¿Quién suele llegar primero a los entrenamientos?: Antes llegaba yo, pero después de tener los hijos... Toni Kroos.

¿Quién es el más 'fachero' (pinta) del Real Madrid?: ¿Después de mí? Vini.

¿El que peor se viste?: Hay varios. Para mí, Alaba, no me vestiría nunca como él, pero tiene mucho 'flow' y él se lo pone y le quedo todo muy bien.

¿Enfrentar al Barcelona o al Atlético de Madrid?: Barcelona.

¿Enfrentar a Brasil o a Argentina?: Argentina.

¿El mejor jugador con el que jugaste?: Kroos.

¿Al que más te costó marcar?: Messi.

¿El estadio más lindo en el que jugaste?: Bernabéu.

¿El más complicado?: El del City. Era complicado por la gente y por el juego del equipo inglés.

Un equipo en el que estuviste cerca de jugar: Arsenal.

Uno al que nunca irías: Nacional. No por odio sino por respeto a mi club en Uruguay (Peñarol).

Ganar un Balón de Oro o un Mundial: Mundial.

Hacer un caño o pegar una buena patada: Un caño mejor.

Ganar cómodo o en el último minuto: Cómodo. Ya he sufrido bastante.

Batir el primero o el quinto penalti: El primero.

¿En qué te gastaste el primer sueldo?: En una cadenita, un collar para mi madre.

Barcelona-Real Madrid o Peñarol-Nacional: Peñarol-Nacional.

Copa Libertadores o Champions League: Ya gané la Champions, entonces Copa Libertadores.

VAR sí o VAR no: Sí.

Un amigo que te haya dado el fútbol: Manu Ugarte.

Comida favorita: Milanesa con puré.

¿Sabes cocinar?: Sí. Puedo hacer un desayuno, una merienda... ¿Un asadito? No, ni loco. Yo me siento a comer. Es más fácil. No me gusta estar ahí, por el calor, el olor a humo...