Así ve Valdano el clásico del 28 de octubre en Montjuïc

Jorge Valdano, jugador, entrenador, directivo y comentarista, ha dado si visión del clásico del próximo sábado 28 de octubre (16.15 horas CET) en el estadio Olímpico Lluís Companys. Valdano, con pasado madridista en el campo, en el banquillo y en la directiva, ha asegurado que confía mucho "en los jóvenes del Madrid" porque tienen "un futuro tremendo".

"Los dos [FC Barcelona y Real Madrid] están renovados y, por lo tanto, bajo observación", ha dicho el argentino, que el pasado 4 de octubre cumplió 68 años. "Los clásicos generalmente suelen dar referencias definitivas hasta tres partidos después, en donde las cosas vuelven a equilibrarse. Ya lo sabemos, los partidos del siglo duran tres semanas, no duran más", ha agregado en declaraciones realizadas en un podcast para Cancha, del grupo Reforma de México.

Al hilo del partido que paraliza medio mundo, como suele decirse, ha comentado que "el Barcelona tiene una plantilla muy amplia, quizá más que el Real Madrid, pero el Madrid tiene jugadores de muchísimo nivel, jóvenes con un futuro tremendo y confío mucho en sus posibilidades, no solamente con respecto al clásico, me gusta alargar la mirada y me da la sensación de que el Madrid del futuro va a estar preparado para las grandes emociones".

Valdano, igualmente, fue cuestionado por los grandes mitos del fútbol argentino: Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi, ambos con pasado azulgrana. Del Pelusa dijo que "tenía todos los elementos de la calle, sobre todo el virtuosismo y la astucia, que son dos cosas que la calle sabe cuidar, y Leo es un animal anfibio, mitad calle y mitad academia, porque a los 13 años ya estaba en Barcelona".

Agregó que "me temo que el próximo genio será solo academia. Si nace un genio cada 20 años, dentro de 20 años el fútbol será solo académico porque el jugador está perdiendo la libertad, muy importante para el proceso creativo. La academia te hace jugar un fútbol más de memoria y eso le quita atractivo al jugador y al equipo. La metodología se está apoderando del fútbol y eso sí que tiene algo de preocupante, pero confío en que la academia empiece a entender que no se puede jugar todo el día a uno o dos toques porque se pierde la pausa, el amague, el regate... lo esencial para el desequilibrio. Me da la sensación de que el próximo se parecerá más a Cristiano Ronaldo que a Messi".

Cuestionado por lo que le falta ser en el mundo del fútbol, Valdano parafraseó al prologuista de sus libros en italiano: "Él dice que solo me falta ser balón y árbitro, pero no tengo esa aspiración".