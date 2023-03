La previa del FC Barcelona-Real Madrid: Así fue la rueda de prensa de Ancelotti antes del clásico

Sorteo de Champions: "El año pasado la vuelta en casa nos ayudó. No sé si es una desventaja. Creo que no cambia mucho por la regla de la no diferencia de goles fuera de casa".

¿Qué título que va a ganar?: "Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa y en la Liga, donde no tenemos desventaja es en la Champions. No sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la desventaja en la Liga".

¿Si se pierde mañana, adiós a la Liga? "No lo sé, pensamos en ganar. Si no, lo pensaremos después".

Méritos para seguir: "Es una evaluación que tiene que hacer el club, no yo. Ya he dicho que me quedaría toda la vida, es imposible. Es una decisión que tomará el club y después mi pensamiento es que quiero seguir. Espero que sea así. Disfruto todos los días que el club me quiere aquí. Si me quiere para tres meses lo disfrutaré para tres meses y si es para tres años, para tres años. Estaré agradecido con el club toda la vida".