Endrick estuvo muy cerca del Chelsea

Endrick, una de las perlas del fútbol brasileño, fichó por el Real Madrid a finales del pasado año. Lo hizo por unos 40 millones de euros fijos y con importantes sumas en variables que pueden provocar que la operación supere los 60 millones de euros. Se incorporará al club blanco el próximo verano, una vez cumpla los 18 años, pero ahora se ha sabido que lo tuvo prácticamente hecho con el Chelsea.

La confesión ha sido del padre del jugador en una entrevista en la que ha explicado todo lo que pasó con pelos y señales. "Recibimos una invitación del Chelsea, del dueño, y fuimos allí para ver el club y el país. Vimos jugar al Chelsea contra el Arsenal y tuvimos la oportunidad de ver al entrenador, las instalaciones, a Jorginho, a César Azpilicueta y a Thiago Silva", explica Douglas. "Nos explicaron todo. Nos presentaron a la persona que nos ayudaría a instalarnos. Ella nos mostró la casa en la que viviríamos, la escuela a la que asistiría Endrick, la iglesia a la que asistiríamos. Todo estaba en orden para nosotros y el Chelsea".

El padre del futbolista brasileño confiesa que lo tenían todo acordado, aunque no firmado y que todo se torció en el último momento porque el Chelsea no quiso pagar al Palmeiras el dinero que el club brasileño quería para dejar marchar a su gran promesa después de la puja que se había iniciado por él. "Todo se torció en el último momento: no puedo decirlo al 100% porque todavía no había firmado, pero el acuerdo estaba cerrado. Ya había pensado que viviría en Londres. Pero luego, por la noche, el representante de mi hijo llamó y dijo que el dueño del Chelsea no seguía con el acuerdo porque el precio que tendrían que pagar por Endrick inflaría el mercado".

Tras la negativa del club de Stamford Bridge, llegó el Real Madrid para cerrar la operación, imponiéndose a otros clubs europeos en la puja por el joven goleador brasileño, entre ellos el Barça.