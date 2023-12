El dardo del Arsenal al Real Madrid por Odegaard

Jude Bellingham fue el gran protagonista de la gala 'Golden Boy' celebrada este lunes. El delantero inglés sucedió a los centrocampistas del Barça Gavi (2022) y Pedri (2021) para convertirse en el primer futbolista del Real Madrid que se alza con el trofeo que organiza 'Tuttosport' desde hace 21 años.

Pero el madridista no fue el único galardonado en dicha gala. En la categoría de mejor director deportivo, el premiado fue Edu, exfutbolista de Corinthians, Arsenal y Valencia y actual mánager de los 'gunners'.

Edu ha construido de nuevo un Arsenal ganador en base a apuestas de futuro. Uno de ellos, Martin Odegaard, un futbolista que el Real Madrid reclutó el verano de 2015, con apenas 17 años, procedente del Stromsgodset noruego.

Pero en el conjunto blanco nunca tuvo la oportunidad de triunfar. Después de tres temporadas en el filial, Odegaard inició un carrsuel de cesiones en el Heereenven y el Vitesse de Paises Bajos y en la Real Sociedad, donde dio el salto de calidad que se esperaba. Tampoco fue suficiente para abrirse un hueco en la plantilla del Real Madrid y el Arsenal lo aprovechó.

Edu cerró su cesión y posteriormente se hizo con sus derechos federativos. El centrocampista noruego es ahora el faro que guía al actual líder de la Premier League y a sus 24 años es incluso uno de los capitanes del conjunto que dirige Mikel Arteta.

El director deportivo del Arsenal aprovechó su presencia en la entrega de premios de la gala 'Golden Boy' para lanzar un dardo al Real Madrid por Odegaard. En una entrevista concedida a José Félix Díaz en 'Marca', Edu dejó entrever que si Odegaard no había triunfado en el Real Madrid era porque no le habían dado cancha.

"Hay jugadores que funcionan bien en un lado y mal en otro. Depende de buenos momentos, de oportunidades...", deslizó un Edu que añadió: "Nuestra estrategia es y era fichar jugadores jóvenes, y él encajaba. Vino cedido y después decidimos comprarlo. A Martin le seguíamos desde hace muchos años y quizá nosotros hemos tenido la paciencia que otros no. Ahora es uno de nuestros capitanes, disfrutando, y es una de las caras reconocibles de nuestro equipo".

Jude Bellingham y Endrick

Pero no todo fueron palos al conjunto blanco. El director deportivo del Arsenal también tuvo palabras de elogio hacia el Real Madrid por su apuesta por Bellingham, al que augura un futuro muy brillante: "Ya se veía en la Bundesliga que, con su potencial, podía llegar muy lejos pero, cuando llega al Madrid y empiezas a ver lo que está haciendo, te das cuenta de que es algo especial, diferente. Ahora hay que disfrutar cuando lo ves jugando. Hay que darle la enhorabuena al Real Madrid y a él por la gran temporada que está haciendo. El fútbol se alegra por contar con jugadores como él. Su presencia es una grandísima noticia".

Como brasileño y conocedor de ese fútbol, Edu también avaló la llegada de Endrick: "No soy nadie para decir lo que tiene que hacer o no el Real Madrid, pero creo que han acertado con su fichaje. Han comprado a un jugador muy especial. Eso sí que lo puedo decir. Conozco muy bien el mercado sudamericano y este jugador está muy cerca de ser alguien importante. Viene de Palmeiras, club que conozco muy bien y sé que puede hacer grandes cosas".