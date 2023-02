Courtois, Benzema y Militao, inscritos para el Mundial de Clubes

Los tres futbolistas se unen a la lista definitiva al no estar descartados para una hipotética final Marvel y Lucas Cañizares quedarían fuera de la convocatoria

El Madrid ha decidido cubrirse las espaldas para participar en el Mundial de Clubes. A pesar de no haber viajado a Rabat, Courtois, Benzema y Militao han sido inscritos para participar en la competición, según informa 'Relevo'. Si bien es cierto que no parece probable que ninguno de los tres llegue a las semifinales ante el Al Ahly por sus respectivas lesiones, su presencia para la hipotética final no está descartada.

Las pruebas realizadas a Militao y Benzema tras el partido ante el Valencia dictaminaron que podrían estar disponibles de cara al próximo domingo. El caso de Courtois era más peliagudo por lo reciente de su lesión, pero las pruebas médicas han ido mejor de lo esperado y no se descarta que se una a la expedición antes de lo previsto en función de sus sensaciones.

La presencia de estos tres futbolistas dejaría fuera a Marvel y Lucas Cañizares, que figuraban en la lista publicada por el Madrid esta tarde y que se habían desplazado con el equipo hasta Rabat.