¿Quiénes son los tres porteros del Real Madrid en el Mundial de Clubs?

Carlo Ancelotti ha tenido que tirar del Real Madrid Castilla ante la lesión de Thibaut Courtois Andriy Lunin será el titular en la semifinal de este miércoles contra el Al Ahly de Egipto

Una lesión en el abductor de su pierna derecha ha apartado a Thibaut Courtois de la semifinal del Mundial de Clubs. El portero belga se lesionó el domingo durante el calentamiento previo al encuentro de Liga contra el Mallorca (1-0) y no llega para el duelo contra el Al Ahly egipcio. Courtois ha sido sometido este lunes a una ecografía y el martes pasará una resonancia para determinar el alcance exacto de la lesión y si puede llegar a tiempo para la final del sábado, en el caso de que el conjunto blanco elmine al Al Ahly, claro.

De momento, Courtois no ha podido viajar con la expedición a Rabat, la capital de Marruecos, que acogerá la semfinal contra el Al Ahly. Carlo Ancelotti ha citado en su lugar al portero del filial Lucas Cañizares, que se une a los ya habituales Andriy Lunin y Luis López. Éstos son los tres porteros encargados de minimizar la ausencia del internacional belga en ese primer compromiso del Mundial de Clubs:

Andriy Lunin

El ucraniano se ha convertido desde su llegada, el verano del 2018, procedente del Zorya Luhansk, en la eterna promesa. Pero a la sombra de Courtois no ha podido responder a las expectativas. Pese a ser ya internacional absoluto con Ucrania, cuya portería ha defendido en nueve ocasiones, el papel de Lunin en el Real Madrid no ha pasado de residual. Prueba de ello es que solo acumula 13 partidos en el conjunto blanco, siete de Liga, 4 de Copa y 2 de Champions League.

Su temporada más prolífica en el Santiago Bernabéu está siendo esta, por las lesiones de Courtois. El belga estuvo apartado de los terrenos de juego por una lumbalgia que le hizo perderse, entre otros partidos, el clásico contra el Barça. Y Lunin respondió bien, manteniéndose invicto. De hecho, su primera derrota del curso fue este domingo, ante el Mallorca.

Lunin firmó por seis temporadas para convertirse en el relevo de Courtois, pero después de tres cesiones en el Leganés, el Valladolid y el Oviedo no ha pasado de eterno suplente. Tanto es así que a un año para la conclusión de su contrato, el Real Madrid se está planteando su traspaso a final de curso.

Luis López

El murciano ha tomado esta temporada el relevo como tercer portero del primer equipo de Diego Altube, que este verano se fue cedido al Fuenlabrada. Internacional sub 18, Luis López aún no ha tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo, pero viene avalado por su excelente trayectoria en las categorías inferiores. No en vano, fue el portero titular y clave en la Youth League conquistada por el juvenil blanco en 2020. Tanto es así que en la final contra el Benfica detuvo un penalti a Tiago Dantas con 2-3 en el marcador que evitó la prórroga y selló el título.

Esta temporada sólo ha disputado un encuentro con el Real Madrid Castilla, ya que siempre viaja con el primer equipo. La pasada campaña superó una lesión de menisco que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante seis semanas. Aún así, fue titular indiscutible con Raúl González siempre que era requerido por el primer equipo.

Lucas Cañizares

El valenciano tiene el aval de ser hijo de Santiago Cañizares, portero formado también en las categorías inferiores del Real Madrid que completó una longeva carrera en Elche, Mérida, Celta, Real Madrid y Valencia, siendo internacional absoluto en 46 ocasiones.

Lucas Cañizares ingresó en el Real Madrid en edad infantil y desde la pasada temporada es futbolista del Real Madrid Castilla, aunque en dos temporadas en el filial sólo ha disputado tres partidos de la Primera RFEF.

Los que le han visto jugar dicen que es un portero que destaca por su colocación, su buen uno contra uno y su poderoso juego aéreo. Internacional sub 16, fue el tercer portero del juvenil que conquistó la Youth League en 2020. Al margen de su carrera deportiva, a finales de diciembre se le relacionó con Carla Asensi, una influencer con más de un millón de seguidores en Tik Tok.