La convocatoria del Real Madrid para el clásico

El Real Madrid recibe al Barça con la intención de asaltar el liderato de LaLiga Los blancos no podrán contar con Courtois, quien no se ha recuperado de su Ciatalgia

Con los deberes hechos en Champions y al igual que el Barça, invictos en la competición liguera, el Real Madrid recibe a los azulgranas en un clásico que se espera apasionante.

Los blancos quieren hacerse fuertes en el Bernabéu para quedarse los tres puntos y liderar así en solitario la competición doméstica. Para ello tendrán que superar al Barça, quien en el último clásico les endosó un sonrojante 0-4.

Y lo tendrán que hacer sin uno de sus mejores jugadores. Finalmente, Courtois no se ha recuperado de su Ciatalgia y no podrá estar en el clásico. Se esperó hasta el último momento, pero los plazos no han sido como se eseraban y tampoco se quería forzar al guardameta belga. Tampoco estará en el banquillo Ceballos.

Esta es la convocatoria del Real Madrid

Lunin, Luis López, Cañizares, Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V, Rüdiger, Mendy, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Thchouameni, Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr, Rodrygo y Mariano.

El domingo a las 16:15 horas (CET) arrancará en el Bernabéu el clásico entre Real Madrid y Barça.