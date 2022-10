Courtois se pierde el clásico

Finalmente, el guardameta belga no podrá estar el domingo contra el Barça Courtois no se ha recuperado a tiempo de su Citalgia

Se confirman las malas noticias para Ancelotti, ya que finalmente no podrá contar con Courtois, según cuenta Marca. El guardameta belga, entre algodones en las últimas semanas para tratar de llegar al clásico, no se ha recuperado a tiempo de su Citalgia.

En el entrenamiento de este viernes, Courtois no ha saltado al terreno de juego junto a sus compañeros. La misma información apunta que no ha evolucionado todo lo rápido que se esperaba y, por lo tanto, no se quiere forzar.

El que sí estará será el central alemán Rüdiger, que ha podido completar la sesión ya sin máscara, solo con una tirita y con el ojo en mejores condiciones.

El central sufrió un golpe muy duro que le abrió una brecha en el partido contra el Shakhtar Donetsk del pasado martes y se temía lo peor al no poder entrenar el pasado jueves, pero hoy ha saltado a ejercitarse con total normalidad.