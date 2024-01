Carlo Ancelotti le pide a Florentino Pérez el fichaje de Benzema

Carlo Ancelotti sigue extrañando a Karim Benzema. El francés entraba en la planificación ofensiva del italiano para esta temporada, pero acabó aceptando su salida, como Florentino Pérez, ante la oportunidad económica que se le presentaba fichando por el Al-Ittihad Jeddah Club. El francés se aseguraba un contrato de tres temporadas a cambio de 100 millones de euros por cada una de ellas.

No ha pasado ni un año, y el francés no es feliz en el fútbol árabe y está decidido a irse. No está contento en su nuevo equipo y busca una salida, aunque no lo va a tener nada fácil. Al primer equipo que tanteó fue al Real Madrid en caso de conseguir desligarse del Al-Ittihad, pero el club le trasladó que tenía la plantilla cerrada y que no estaba interesado en recuperarlo.

CESIÓN HASTA FINAL DE TEMPORADA

Sin embargo, Ancelotti habría pedido a Florentino Pérez que lo traiga en caso de que el jugador consiga convencer a su club para aceptar una cesión hasta el final de temporada. El Madrid no moverá un dedo después de que el francés renunciara el verano pasado a renovar por una campaña para irse al fútbol saudí. Los blancos contaban con él y aceptaron que se fuese en reconocimiento a los servicios prestados.

Queda menos de una semana para que se cierre el mercado de invierno. El Madrid tendría que dar el OK al jugador y este solucionar su salida del Al-Ittihad. Pero los blancos no son los únicos que se postulan como destino del delantero, varios equipos de la Premier le abren la puerta. Chelsea y Arsenal serían los más interesados en reforzarse con el francés. Además, el Olympique de Lyon también le recibiría con los brazos abiertos, lo que sería el regreso del hijo pródigo.