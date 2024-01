La conversación que decidirá el futuro de Benzema en Arabia

Últimamente, parece que no hay días tranquilos. Ni para Karim Benzema ni para el Al Ittihad. Seis meses después del aterrizaje de muchas estrellas a Arabia Saudí, el arrepentimiento de abandonar a Europa se ha vuelto bastante generalizado. Tras el adiós de Henderson, el delantero galo busca salir del país. Aunque todo se presenta algo más complicado.

Jugador y club tienen previsto reunirse a lo largo de este miércoles. Todo apunta a que será una cita definitiva para resolver el futuro del ex del Real Madrid, según explica 'MARCA'. Primero no se presentó en el día programado para la vuelta al trabajo y después pidió salir del equipo para regresar a Europa, algo que la propiedad no le ha permitido hasta el momento.

UNA PRIMERA REUNIÓN

El pasado martes ya existieron unas conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo, pero no fueron fructíferas. Desde que no se presentó a la concentración de su equipo, son varios los pretendientes que han tentado al delantero. Arsenal, Manchester United o 'su' Olympique de Lyon ya habrían contactado con el entorno del futbolista e incluso el entorno del club.

Benzema, en un entreno del Al Ittihad / @ittihad_en

Evidentemente, Benzema debe rebajar mucho sus pretensiones económicas para regresar a Europa. Simplemente, ningún equipo le puede ofrecer las desorbitadas condiciones que le dan en Arabia Saudí. Pero no sería un problema.

UN GOLPE PARA EL PAÍS ENTERO

El gran inconveniente es que la salida de Benzema de la Saudi Pro League sería un terrible golpe para todo el país. El 'Gato' interesa por muchas más cosas que su fútbol. Después de Cristiano Ronaldo, es junto a Neymar la cara visible de la liga, y por ende, de Arabia Saudí en sí. También por motivos religiosos.

Su marcha se podría ver externamente como un gesto de 'aceptación' ante un megaproyecto que empieza a fracasar. Por eso el Al Ittihad no está facilitando su salida y todavía confían en dar la vuelta a una situación casi irreversible. Marcelo Gallardo no cuenta con el francés para nada.

Se habló de Arabia Saudí desde que empezaron a ofrecer cantidades económicas bestiales con el objetivo de blanquear un país en el que los derechos humanos se toman demasiado a la ligera. Unos aceptaron y otros no. Ahora muchos quieren volver porque no se han adaptado.