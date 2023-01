La cantera del Madrid, a subasta

Desde la temporada 18-19 no sube ningún canterano al primer equipo y en diez años ha recaudado más de 300 millones en ventas Y todo pese a que ‘La Fábrica’ es la cantera más prolífica del continente; además, Brahim fue el último jugador nacional fichado en 2019

Muchos madridistas se rasgaron las vestiduras cuando supieron que en el equipo titular alineado por Ancelotti en Villarreal no había ningún jugador español. Once extranjeros más el entrenador defendían su escudo. La política de fichajes de Florentino Pérez no pasa por reforzarse con jugadores nacionales como lo demuestra que, en su segunda etapa en la presidencia desde el 2009, ha fichado 55 jugadores de los que solo 14 eran nacionales. A esto se añade que tampoco promocionan a la cantera, a la que prepara para sacarlos a subasta cada verano sin opciones de dar el salto al primer equipo.

El club blanco amortigua las críticas asegurando que ilusionan los canteranos que jugaron un ratito contra el Cacereño en Copa (Arribas 9 minutos y Álvaro 22) y que el mercado español no interesa visto los resultados de España en el Mundial y los representantes de club en la Champions. Sin embargo, el debate no es nuevo porque en el último lustro, desde la temporada 18-19, no ha subido ningún jugador de ‘La Fábrica’ en la que solo figuran cuatro canteranos (formados dos o más años): Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez y Mariano. De todos ellos solo podrían seguir la próxima temporada Carvajal y Lucas Vázquez porque Nacho duda si renovar y Mariano acaba contrato.

MORATA OSTENTA EL RÉCORD

A esto se suma que Florentino Pérez lleva tres temporadas sin fichar jugadores españoles.

Brahim, que juega cedido en el Milán, fue el último en llegar en enero del 2019, y Odriozola el penúltimo, en julio del 2018. Si no ficha jugadores nacionales y no promocionan de la cantera el resultado es una plantilla que podría representar a la ONU antes que a un equipo español. Y todo pese a que ‘La Fábrica’ es la cantera más prolífica del continente que refuerza a otros equipos, entre ellos el PSG o el At. Madrid. Con 43 jugadores el Real Madrid es, junto al Barcelona con 38, el equipo que más jugadores aporta a las cinco grandes Ligas europeas según el CIES Football Observatory. Pero solo tienen cuatro en su plantilla a diferencia de los azulgrana que tienen el doble, ocho.

El dato lo endulza el dinero que dejan esos canteranos a los que forma en ‘La Fábrica’ con más de 300 millones de euros recaudados en el último lustro. Dinero que sirve para sufragar las categorías inferiores e invertir en fichajes de jugadores extranjeros. El top-5 de las mejores ventas la forman: Morata tiene el récord tras venderlo por 80 millones de euros; Achraf, 40; Reguilón y Llorente, 30 y Jesé 25. El Castilla de Raúl tiene un filón de diamantes a los que Ancelotti sigue de cerca pero, que no sirve de nada porque no cuenta con ellos. A esto se añade que antes de subir tienen que hacer la ‘mili’ en otros equipos. Salen cedidos o vendidos conservando el 50% de sus derechos y si la rompen el molde, como hicieron Carvajal, Lucas Vázquez o Mariano, podrían volver, pero sin ninguna garantía de que lo consigan.