Camavinga apunta al Athletic

El madridismo atendió con preocupación al partido entre Francia y Chile cuando Eduardo Camavinga tuvo que ser sustituido antes del descanso. El centrocampista se torció el tobillo izquierdo y se vio obligado a abandonar el terreno de juego, haciendo saltar todas las alamas porque la enfermería que gestionan los servicios médicos blancos es importante y, además, los de Ancelotti regresan a la Liga ante el Ahtletic. En el horizonte también aparece, el próximo 9 de abril, la ida de cuartos de final de la Champions ante el Manchester City.

Las primeras exploraciones confirmaron que se había hecho un esguince, aunque faltaba realizar exámenes más detallados para comprobar la gravedad de la lesión. Una vez de regreso a Madrid, Camavinga volvió a someterse a nuevas pruebas y Ancelotti respiró tranquilo porque la torcedura solo provocó un esguince muy leve en el tobillo izquierdo.

De esta manera, el futbolista francés podrá estar el domingo junto al resto de sus compañeros para el encuentro en el Santiago Bernabéu ante el Athletic, un rival muy exigente. De hecho, seguramente no deberá realizar nada que no lleve a cabo el resto de la plantilla. Este jueves tiene previsto hacer trabajo con los fisios del equipo, pero no será el único jugador que lo haga. Toca jornada de recuperación tras los compromisos internacionales. El viernes ya se ejercitará con normalidad y el domingo, si Ancelotti así lo considera, a jugar.