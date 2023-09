Bono: "Fui la primera opción tras la lesión de Courtois"

El exportero del Sevilla desvela que el Real Madrid lo descartó por su participación en la Copa África y el hecho de que se perdería muchos partidos El ahora guardameta del Al-Hilal reconoce que no es fácil para los clubs apostar por un jugador de sus características: "Ahora mismo es difícil invertir en gente como yo, de 32 años"

El exportero del Sevilla, Yassine Bounou, actualmente en el Al-Hilal, ha dado detalles sobre las opciones que tuvo de jugar en el Real Madrid en una entrevista a Canal Sur Radio desde la concentración de la selección de Marruecos.

El marroquí fichó por el equipo árabe el pasado 17 de agosto a cambio de 21 millones... pero antes, tras la lesión de Courtois, su nombre estuvo sobre la mesa del Real Madrid para suplir al belga.

Bono ha desvelado que fue la primera opción del Real Madrid tras la lesión de Courtois: "Es lo que tengo entendido. Después, la directiva analizó toda la situación, vio que podía ir a la Copa África y perderme un montón de partidos en un mes importante para el Madrid... y no se pudo. Además, tenían otras opciones en forma de cesión que les venían mejor", lamentó el guardameta.

Bono era una de las opciones favoritas de Ancelotti para suplir a Lunin, con el que no tenía una gran confiaza. La idea de fichar a Bono se desvaneció con la continuidad del ucraniano pero se reactivó al conocerse la rotura de cruzado de Courtois. Sin embargo, la disputa del torneo de selecciones en mitad de la temporada supuso un problema para la llegada de Bono: "Lo de la Copa África ha influido mucho en este mercado, tanto para mí como para Youssef (En-Nesyri)", afirmó el ahora portero del Al-Hilal.

También el Bayern se interesó por Bono el 11 de julio, una situación sobre la que también se pronunció el meta: "El Bayern estuvo en contacto con el Sevilla. Me pedían esperar y me decían que iban a mandar una oferta, pero mientras tanto iban sonando otros nombres. Entendí que llegó un momento en el que el Bayern sólo buscaba una cesión. Los clubes, lamentablemente, no quieren gastar".

Bono reconoce que no es fácil para los clubs apostar por un jugador de sus características: "Ahora mismo es difícil invertir en gente como yo, de 32 años, para el Bayern y para cualquier otro equipo. En ese momento estaba esperando y apareció la oferta del Al-Hilal".