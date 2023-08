Benzema se lesiona en la victoria del Al Ittihad

El actual Balón de Oro se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el tramo final de la primera parte por molestias en el aductor El Al Ittihad sigue su racha triunfal en la Saudi Pro League, registrando 4 victorias en los primeros 4 partidos

El Al Ittihad ganó con claridad al Al Wehda (0-3) en una nueva jornada de la Liga de Arabia, negativa, sin embargo, para su delantero, el francés Karim Benzema, lesionado en el tramo final de la primera parte y que tuvo que retirarse del terreno de juego antes del descanso.

El exjugador del Real Madrid abandonó el césped en el minuto 40, con el encuentro empatado, sin goles, dañado en el aductor de su pierna izquierda. Cayó en el césped al notar la dolencia y pidió el cambio. Jota ocupó su lugar.

El francés puede perderse el encuentro de la próxima jornada frente el Al Hilal, otro de los gigantes del fútbol saudí, con Bono, Mitrovic y Neymar, aún de baja y sin jugar, que también sacó adelante su partido de este lunes.

Get well soon 💪

Watch more here 👇https://t.co/od8qf3pxaw pic.twitter.com/z7AI2x9sBH