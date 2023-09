El mercado de la Saudí Pro League mantiene en vilo a los clubes europeos

Los equipos continúan con la incertidumbre de que algunas de sus estrellas puedan partir hacia la emergente Saudi Pro League de Arabia La federación saudí ha aclarado que su mercado de transferencias para la máxima competición se cerrará el próximo día 7

El mercado de fichajes europeo ha cerrado oficialmente sus puertas, pero los equipos continúan con la incertidumbre de que algunas de sus estrellas puedan partir hacia la emergente Saudi Pro League de Arabia. Esta liga aún cuenta con una semana de margen para incorporar nuevos jugadores, y dado que ha sido la segunda en términos de gasto en fichajes a nivel mundial, ningún club europeo que haya dado por cerrada su plantilla puede estar completamente tranquilo.

La falta de alineación de los plazos de transferencia saudíes con los de las principales competiciones europeas ha generado críticas desde el continente. La FIFA, de hecho, había estipulado un plazo mayor para el mercado de fichajes saudí, hasta el 20 de septiembre. Sin embargo, la federación saudí ha aclarado que su mercado de transferencias para la máxima competición se cerrará el próximo día 7.

Esta ventaja de siete días ha causado preocupación en Europa. Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, que ha estado viendo cómo el Al Ittihad muestra interés por Mohamed Salah, y Diego Pablo Simeone, del Atlético de Madrid, con el caso de Yannick Carrasco en la rampa de salida, han sido algunas de las voces críticas contra este desequilibrio.

La respuesta desde Arabia ha sido firme. Carlo Nohra, CEO de la competición saudí, declaró recientemente: "Una vez que se cierra el mercado en Europa, no creo que haya muchos jugadores que quieran cambiar de club. Veremos si estos días adicionales nos favorecen, pero si lo hacen y nos proporcionan una ventaja competitiva, la aprovecharemos".

Nohra rechaza las críticas de los clubes europeos y señala que la FIFA aprobó un calendario que les daba margen para fichar hasta el 20 de septiembre. "No hemos visto la necesidad de alinear nuestros plazos con los de otras ligas. Hacemos lo que nos beneficia, no lo que otros quieren", afirmó el dirigente, que argumenta que no son la única competición que cierra su mercado más tarde. Ligas como las de Emiratos Árabes, Qatar, México, Turquía y Bélgica también mantienen plazos más amplios.

Lo cierto es que la capacidad económica de los principales equipos saudíes, especialmente los cuatro grandes respaldados por el gobierno, hace que no se pueda descartar la posibilidad de "clausulazos" a jugadores seducidos por los elevados salarios.

Segunda liga con mayor inversión en el mercado

La Saudi Pro League ha realizado un gasto considerable en fichajes este verano, liderado por Al Hilal, que ha desembolsado grandes sumas en jugadores como Neymar, Malcolm, Rubén Neves, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly y Bono, superando los 300 millones de euros en inversiones.

El Al Nassr, con Cristiano Ronaldo en sus filas, también ha gastado más de 200 millones en jugadores como Otávio, Mané, Laporte, Fofana y Brozovic. El Al Ahli, con fichajes como Gabri Veiga, Firmino, Mahrez y Kessié, ha invertido casi 200 millones. Mientras tanto, el Al Ittihad, con Benzema, Kanté y Fabinho, ha gastado casi 120 millones y busca cerrar otro fichaje de renombre en esta semana que ha generado inquietud en el fútbol europeo.