Lo de Bellingham viene de lejos: la profecía con 16 años que no gustará a los culés

Pep Clotet, el que fuera su técnico en el Birmingham, recordó una anécdota con el ingles y sus preferencias "Estábamos comentando la Champions y pensaba que me hablaría del Barcelona pero ya tenía en la cabeza el Madrid"

Pep Clotet (Pep Clotet Barcelona, 1977) aún recuerda cuando tuvo a sus órdenes a un Jude Bellingham de solo 16 años. El técnico le dio la posibilidad de hacer la pretemporada con el equipo de Championship (segunda inglesa) con apenas 16 años y Bellingham terminó la temporada con 42 partidos.

Clotet pasó por los micrófonos de El Larguero y recordó una de las anécdotas con el jugador que demuestra que Bellingham ya tenía en la cabeza jugar algún día en el Madrid.

"Me viene a la cabeza alguna anécdota porque yo recuerdo que estábamos entrenando, porque, ¡claro! Él era muy joven [tenía 16 años] y estuvimos viendo algún partido de Champions y comentando algunos partidos sobre el Barcelona y el Madrid", empezó diciendo.

"Y yo pensé que me hablaría más del Barcelona, pero él ya tenía en la cabeza que lo que le gustaba es el Madrid, que eran jugadores elegantes y que le haría ilusión. Sería el año de la pandemia y estábamos analizando la Champions y él se posicionó mucho: él es del Birmingham y del Madrid. Y claro me hace ilusión verle este espíritu de jugar para su club. Se atreve, se ve cómodo, tiene muchos recursos".

El técnico también reconoció que no tenía dudas sobre su rendimiento en el Madrid, pero quizás pensaba que no sería un proceso tan inmediato.

"Me ha sorprendido que haya empezado tan bien. No digo que no lo pudiera hacer porque es un futbolista excepcional. Pero me ha alegrado mucho que lo haya hecho así; que haya tenido esta impronta tan fuerte con el equipo, con la afición... que se sienta tan a gusto", explicó.