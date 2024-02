Los dos equipos que 'se bajan' de la carrera por Mbappé

El culebrón Kylian Mbappé parece que está llegando cada día a su final. El Real Madrid es el actual claro favorito para fichar a la estrella francesa, pero en los últimos días dos clubes ingleses habían intentado pujar por el delantero. Y es que todo parece indicar que el ciclo de Mbappé en el PSG terminará este verano después de siete temporadas en el Parque de los Príncipes.

Según informa el medio británico 'The Independent', tanto Arsenal como Liverpool habrían intentado acometer el fichaje de la estrella parisina, pero habrían desestimado su llegada para no romper su estructura salarial. Por lo que los dos conjuntos del 'big six' dejan al Real Madrid como único pretendiente del galo.

El periódico inglés además informa que la oferta salarial del Real Madrid seguiría siendo por el momento insuficiente para el jugador y su entorno. Ya que, según las últimas informaciones, Mbappé cobraría un sueldo inferior al que tiene en el Paris Saint Germain si acaba vistiendo la camiseta blanca. En París, Mbappé cobra unos 72 millones brutos anuales, una cifra a la que Florentino Pérez no está dispuesto a llegar para contar con el extremo campeón del mundo.

El conjunto parisino intentará hasta el último momento la renovación de su máxima estrella, pero, pero ya están trabajando por si no fuese posible. Desde Italia ya han informado este último mes que Rafael Leão, el jugador del Milan, sería el principal objetivo del PSG para reemplazar al francés.