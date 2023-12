Ancelotti rectifica con Lunin: “No sé qué portero pondré contra el Betis”

Dicen que rectificar es de sabios y Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tiene ese poso al reconocer el trabajo de Lunin durante la lesión de Kepa, al que ya no da la titularidad por decreto: “Puede ser haya rotaciones en la portería en los cuatro partidos que quedan hasta Navidad”.

Del Betis dice que “es un rival sólido” y se alegra del buen rendimiento de Isco “tras pasar momentos complicados”. Hizo un repaso del estado de los lesionados, y descartó que “Bellingham tenga que operarse salvo que el hombro se le vuelva a salir”. Afirmó que el fútbol árabe no le había tentado, pero que ya “nada” le sorprende tras conocer la multimillonaria oferta recibida por John Rahm.

DUDAS EN LA PORTERÍA

“Kepa ha vuelto y está bien, pero tenemos dos porteros de confianza. Mañana decidiré quién juega”, subrayó rectificando aquello que dijo de que el vasco sería titular en cuanto se recuperase ninguneando a Lunin: “Sus partido han sido buenos y merece que lo tenga en cuenta que puede jugar. Ha mostrado carácter y personalidad. Puede ser que rote en los cuatro partidos hasta Navidad”. Destacó del Betis “que es un equipo sólido y bien organizado”, lo que les va a obligar “a sacar los mejor” de ellos mismos para ganar.

Se alegró del buen estado de forma en el que se encuentra Isco: “Está jugando muy bien. Estoy muy contento por él, porque ha pasado momentos complicados. Isco aporta algo al fútbol, por eso es uno de los jugadores que tenemos que controlar porque lo está haciendo muy bien”.

Luego se refirió a Bellingham que “sigue haciendo trabajo individual para fortalecer un problema de tobillo que sufrió ante el Nápoles”. Descartó que vaya a pasar por el quirófano por ese otro problema que arrastra en el hombro: “Hace trabajo específico y cada día que pasa mejora. Solo se tendría que operar si se le empieza a salir otra vez el hombro”.

FECHA DE REGRESO DE LOS LESIONADOS

“Güler Está en la parte final de su recuperación. La próxima semana hará trabajo de alta intensidad, no sé si jugará de aquí a final de año. Hablo con él cada día como con todos los lesionados y para eso necesito mucho tiempo”, dijo para dejar claro que tiene muchos jugadores en la enfermería, de la que hizo un resumen: “Courtois y Militao no se sabe cuándo volverán. Tchouameni y Arda están cerca de entrenarse con nosotros. Vinicius y Camavinga tienen que esperar al próximo año; cuando volvamos estarán listos para entrenarse con el equipo”.

Por último, bromeó cuando le preguntaron si se iría al fútbol árabe si le hiciesen una oferta de más de 500 millones de euros como al golfista español John Rahm. “Voy andando y sin reservar vuelo…”, dijo y agregó: “Es una broma”. Después, lo analizó: “El mundo está cambiando, no me sorprendo de nada. La verdad es que Rahm es muy bueno, creo que es el mejor, aunque no soy un experto en golf”. Por último, dijo que “no” habla de su futuro “ni de lo que va a pasar en el club”, en referencia al posible fichaje de Mbappé.