Ancelotti, pendiente de Carvajal y Vinicius

El técnico italiano puede recuperarles de cara al próximo compromiso liguero contra el Atlético La plantilla madridista reanudará este viernes los entrenamientos

El primer equipo madridista reanudará este viernes los entrenamientos tras haber disfrutado de un día de descanso. Carlo Ancelotti, técnico blanco, estará muy pendiente de dos de los lesionados, el lateral Dani Carvajal y el extremo Vinicius, ya que podría recuperarles de cara al próximo compromiso liguero frente al Atlético de Madrid.

Carvajal se perdió el último partido contra el Unión Berlín por unas molestias musculares de las que el club madridista no ha informado. Parece que no se trata de un problema importante y no se descarta que el defensa madrileño pueda estar a disposición del técnico italiano en el derbi.

Por su parte, Vinicius está afrontando la recta final de su proceso de recuperación de la rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha que le mantiene en el dique seco desde el pasado 25 de agosto. El brasileño se ha perdido los tres últimos compromisos de su equipo y no está descartado que pueda entrar en la próxima convocatoria de Ancelotti, tal y como adelantó el propio técnico tras la victoria ante el Unión Berlín. Todo dependerá de sus sensaciones en los dos últimos entrenamientos de la semana.